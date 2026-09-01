وصول مفتين ووزراء وقيادات دينية من 80 دولة للمشاركة في مؤتمر الإفتاء الـ 11

استقبلت القاهرة، اليوم الثلاثاء، وفودًا من المفتين والوزراء والقيادات الدينية من مختلف دول العالم؛ للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المقرر عقده يومي 2 و3 سبتمبر الجاري، تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة نخبة من كبار المفتين والعلماء والمفكرين والباحثين؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأسرة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.

وصول مفتين ووزراء وقيادات دينية من 80 دولة

وشهدت القاهرة وصول عدد من كبار الشخصيات الدينية والرسمية والوزراء المشاركين في المؤتمر، من بينهم الشيخ موسى سعيدي، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في زامبيا، والشيخ أبو بكر الزبير مبوانا، مفتي تنزانيا، وسماحة الشيخ أبو بكر سيد عبد الله جمل الليل، مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة، والدكتور مامادو كونيه، وزير الشؤون الدينية في مالي، كما وصل إلى القاهرة الشيخ عبد الله مانجالا لوابا، مفتي الكونغو الديمقراطية ورئيس المجلس الإسلامي، والشيخ إلدر محمد شين، مفتي إستونيا، وتوماش ميشكيفيتش، مفتي بولندا ورئيس المجلس الأعلى للمسلمين بالاتحاد الديني الإسلامي، والدكتور مصطفى سباهتش، مفتي بلجراد، إلى جانب عدد من القيادات والعلماء والمفتين من مختلف دول العالم.

ويأتي انعقاد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى .. مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهُوية»، بمشاركة رفيعة المستوى تضم مفتين وعلماء وقيادات دينية من نحو 80 دولة حول العالم، إلى جانب نخبة من المفكرين والأكاديميين والباحثين والخبراء.

ويناقش المؤتمر جملة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرقمية المتسارعة، ويسعى إلى تقديم مقاربات إفتائية ورؤى عملية تعزز استقرار الأسرة، وتحمي هويتها، وتدعم قدرتها على مواجهة التحديات الجديدة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة.