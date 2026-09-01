الرئيس السيسي مرحبا بالرئيس الصيني: ضيف عزيز على ضفاف النيل وصديق كريم للشعب المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة ترحيبية لفعالية الاحتفال بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية - الصينية والتي تم تنظيمها بالقاهرة بالمشاركة بين وزارة الدولة للإعلام ومجموعة الصين للإعلام.

وأعرب الرئيس السيسي في رسالته عن ترحيبه بالرئيس الصيني الذى يحل ضيفا عزيزا على ضفاف النيل وصديقا كريما للشعب المصري الذي يكن كل المحبة والود للشعب الصيني.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين عام 2014، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

