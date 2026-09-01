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اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026
ياسمين بدوي

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026  .. يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور على مختلف محركات البحث على الانترنت 

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 ، يمكن الآن ترقب تفعيله على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/ 

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 ، على موقع وزارة التربية والتعليم ، من المعتاد أن يكون رابط مجاني لا يحتاج لدفع أي رسوم عند استخدامه في الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 من أي محافظة في مصر .

 

نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 .. خطوات الحصول عليها

بمجرد إعلان اعتماد وظهور نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس مجانا من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الدقيقة للنتائج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للنظامين الحديث والقديم 208 آلاف و218 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و992 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح الإجمالية لطلاب النظام الحديث بلغت 92.2%، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 91.3%، وفي شعبة الرياضيات 92.6%، وفي الشعبة الأدبية 93.9%.

كما بلغت نسبة النجاح الإجمالية لطلاب النظام القديم 99%، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 99.6%، وفي شعبة الرياضيات 93.2%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 100%.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للنظام الحديث 207 آلاف و190 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و101 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 190 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 92.2% من إجمالي الحاضرين.

وبالنسبة للنظام القديم، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 1028 طالبًا وطالبة، حضر منهم 891 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 882 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 99% من إجمالي الحاضرين.

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