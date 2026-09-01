قدم الشيف تامر فتحي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بيتزا الأنشوجة.
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة..
مكون الوصفة.
- 1 عجينة بيتزا (يمكن شراؤها أو صنعها في المنزل)
- 1/2 كوب صلصة طماطم
- 2 كوب جبنة موزاريلا مبشورة
- 1 علبة أنشوجة بالزيت (مصفاة)
- 1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف
- أوراق ريحان طازجة (للتزيين)
- زيت زيتون (اختياري)
طريقة التحضير..
- سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية (430 درجة فهرنهايت)، وإذا كنت تستخدمين حجر البيتزا، ضعيه في الفرن للتدفئة.
- تمد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تحصل على السماكة المطلوبة.
- ضعي العجينة الممدودة على صينية الخبز أو قشر البيتزا في حالة استخدام الحجر.
- وزعي صلصة الطماطم على العجينة بالتساوي.
- نرش جبنة الموزاريلا المبشورة فوق صلصة الطماطم.
- قومي بتوزيع الأنشوجة المصفاة بالتساوي على الجبن.
- رشي الأوريغانو المجفف على الوجه.
- اخبزي البيتزا في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 12-15 دقيقة، أو حتى يصبح لون العجينة ذهبياً وتنضج الجبنة وتكتسب لوناً بنياً خفيفاً.
- أخرجي البيتزا من الفرن وزيّنيها بأوراق الريحان الطازجة.
- إذا رغبت في ذلك، رش القليل من زيت الزيتون على السطح.