قدم الشيف تامر فتحي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بيتزا الأنشوجة.

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة..

مكون الوصفة.

- 1 عجينة بيتزا (يمكن شراؤها أو صنعها في المنزل)

- 1/2 كوب صلصة طماطم

- 2 كوب جبنة موزاريلا مبشورة

- 1 علبة أنشوجة بالزيت (مصفاة)

- 1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف

- أوراق ريحان طازجة (للتزيين)

- زيت زيتون (اختياري)



طريقة التحضير..

- سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية (430 درجة فهرنهايت)، وإذا كنت تستخدمين حجر البيتزا، ضعيه في الفرن للتدفئة.

- تمد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تحصل على السماكة المطلوبة.

- ضعي العجينة الممدودة على صينية الخبز أو قشر البيتزا في حالة استخدام الحجر.

- وزعي صلصة الطماطم على العجينة بالتساوي.

- نرش جبنة الموزاريلا المبشورة فوق صلصة الطماطم.

- قومي بتوزيع الأنشوجة المصفاة بالتساوي على الجبن.

- رشي الأوريغانو المجفف على الوجه.

- اخبزي البيتزا في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 12-15 دقيقة، أو حتى يصبح لون العجينة ذهبياً وتنضج الجبنة وتكتسب لوناً بنياً خفيفاً.

- أخرجي البيتزا من الفرن وزيّنيها بأوراق الريحان الطازجة.

- إذا رغبت في ذلك، رش القليل من زيت الزيتون على السطح.