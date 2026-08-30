محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بمنتهى الهدوء أنهى الدكتور عصام سراج الدين مدير تعاقدات النادي الأهلي ملف تمديد عقد إمام عاشور.

أعتقد أن أهم صفقة عملها الأهلي الموسم دا هي رجوع الدكتور سراج لمنصب مدير التعاقدات وهنا بتظهر قيمة التخصص أو بمعنى أدق أهل الكفاءة.

الأهلي بكفاءة مدير التعاقدات أنهى جميع صفقات الموسم بسلاسة ويسر وفي أوقات قياسية بالتنسيق مع المدير الفني بالإضافة لتنظيم موضوع التعاقد نفسه لتلافي أخطاء حدثت في الموسم الماضي وأثرت على حالة الفريق ككل وبما يحفظ للنادي حقوقه ويضع اللاعب أمام مسئولياته وربط جزء من الحقوق المالية للاعب بتحقيق البطولات.



تمديد عقد إمام عاشور كشف للجميع حجم الكارثة الكبيرة اللي أصبحت خارج نطاق السيطرة المتمثلة في التناول الإعلامي فيما يخص الأحداث الرياضية في الوسط الكروي.

لا أدعي أني على علم بما يحدث في كثير من الدول في مثل هذه الأمور لكن المتابع للشأن الإعلامي سواء على مستوى البرامج الرياضية أو ما يقدمه صناع المحتوى من محتوى يفتقد لأدنى درجات المهنية ربما يعزز الشعور بأن ما يحدث عندنا لا يوجد له مثيل في العالم .



فمنذ حوالي شهر أو أكثر لا يخلو برنامج رياضي من الحديث عن موضوع عاشور ناهيك عما يمتلئ به اليوتيوب من محتوى رياضي يقدمه إعلاميين ولاعبي كرة قدم سابقين وغيرهم صباحا ومساء بدرجة تشعرك أنهم جميعاً على اتصال باللاعب ووكيله ومدير التعاقدات لدرجة أنه قبل أن يعلن الأهلي عن إتمام تمديد التعاقد مع اللاعب بساعتين خرج أحد الإعلاميين على شاشة إحدى الفضائيات ليؤكد أن إمام أبلغ إدارة الأهلي أنه يملك عرضين من نادي الاتحاد السعودي وكذلك نادي الدرعية بمبلغ ستة ملايين دولار وزاد من البيت شعرا ليؤكد أن اللاعب لن يشارك في لقاء زد.



وخلال الفترة الماضية تباينت الأخبار الواردة من السادة السابق ذكرهم ما بين تمرد إمام عاشور على النادي ومابين أن وكيله يدعي وصول عروض احترافية كبيرة وأن الأهلي هو الذي يقف في طريق احتراف اللاعب بل وعزز هؤلاء السادة أراءهم الفذة بأن أكبر دليل على صحة ما يدعونه هو عدم مشاركة اللاعب في مباراة برشلونة وكذلك مباراة الشرقية إنبي.

لم يترك هؤلاء أي فرصة لآذانهم أن تسمع أولعقولهم أن تعمل وتدرك أن عاشور خرج مصاباً في مباراة مصر والأرجنتين إصابة تحتاج إلى وقت للعلاج والتأهيل وأن اللاعب لم يشارك إلا في تدريب جماعي واحد فقط قبل مباراة برشلونة.

إدعى آخرون أن اللاعب مصر على التجديد ولكن بشروطه هو وبأعلى رقم وبدأ المزاد من الجميع على الرقم الذي طلبه اللاعب وكأن الأهلي لا يملك مسؤولين رأوا بأعينهم ما حدث خلال الموسم الماضي وعملوا على إصلاحه وأنهم سيرضخون لطلبات اللاعب الذي نجح في استنتاج البعض في لي ذراع النادي .

السؤال الآن أليس من حق اللاعب التفكير في مستقبله حتى لو استغرق ذلك بعض الوقت ؟...أعتقد أن هذا ما يحدث في العالم كله.

لكن هنا لابد أن يدلي الجميع بدلوه على أساس أن الجميع يمتلك المصادر الموثوقة ويعلم خبايا الأمور التي ينقلها بكل ثقة للمتابعين فهل يملك أي من هؤلاء الاعتذار الآن عن كل ما قدموه من استنتاجات فارغة ؟