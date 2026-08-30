من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

أثارت قصة شعر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، جدلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم، بعدما ظهر بقصة قصيرة بدلًا من شعره الأشقر الطويل.

وأعاد التغيير إلى الأذهان أسطورة «شمشون»، التي تربط قوة البطل الأسطوري بشعره، بينما وجه زلاتان إبراهيموفيتش تحذيرًا ساخرًا لهالاند.

وتزامن ذلك مع فشل المهاجم النرويجي في التسجيل أمام بورنموث، رغم تسديده خمس كرات، ما زاد التكهنات حول تأثير الحلاقة.

إلا أن أمثلة تاريخية لنجوم مثل رونالدو وكريستيانو رونالدو وكوبي براينت وأندريه أغاسي تؤكد أن تغيير المظهر لم يمنع التألق.

ولا توجد أدلة علمية تربط طول الشعر بالأداء الرياضي، لتبقى «لعنة شمشون» مجرد أسطورة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.