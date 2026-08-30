4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

بالتزامن مع ذكرى ميلاد محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية، تستعيد الشاشة أبرز الأعمال الفنية التي جسدت شخصيته، من خلال عدد من كبار الفنانين.

وقدم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور شخصية محمد نجيب في الجزء الثالث من مسلسل «أوراق مصرية»، الذي تناول مراحل من تاريخ مصر والحركة الوطنية والضباط الأحرار.

كما جسد الراحل عبد الرحمن أبو زهرة شخصية اللواء محمد نجيب في مسلسل «ناصر» عام 2008، بطولة مجدي كامل.

وظهر الفنان الراحل جميل راتب في شخصية نجيب ضمن فيلم «جمال عبد الناصر»، بينما جسد الراحل إسماعيل محمود الشخصية في الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة» للكاتب وحيد حامد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.