أسبوع غير سعيد لـ صلاح ومرموش بعد خسارة طرابزون سبور وتوتنهام

علق هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، على نتائج الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش مع فريقيهما خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الأسبوع لم يكن سعيدًا للثنائي.

وكتب هشام حنفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أسبوع غير سعيد لصلاح ومرموش 🇪🇬».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى مشاركة محمد صلاح مع طرابزون سبور في مواجهة فرنتسفاروشي، التي انتهت بخسارة الفريق التركي وفشله في التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي، ليغادر المنافسات القارية من الدور التمهيدي.

في السياق ذاته، تطرق حنفي إلى عمر مرموش، لاعب توتنهام، بعدما تلقى فريقه خسارته الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لتتواصل النتائج غير الموفقة للثنائي المصري خلال الفترة الأخيرة.

واختتم هشام حنفي منشوره بالتعبير عن حزنه تجاه نتائج صلاح ومرموش، متمنيًا أن يستعيد الثنائي تألقه ويحقق نتائج أفضل خلال المباريات المقبلة.