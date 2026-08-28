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منتخب مصر لتنس الطاولة رجال يحصد فضية دورة البحر المتوسط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر لتنس الطاولة رجال يحصد فضية دورة البحر المتوسط

منتخب مصر لتنس الطاولة رجال
منتخب مصر لتنس الطاولة رجال
أ ش أ

حصد منتخب مصر لتنس الطاولة رجال، المركز الثاني والميدالية الفضية؛ بعد الخسارة أمام إيطاليا بنتيجة 3-0 في منافسات الفرق بدورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل .

وفي المباراة النهائية، خسر عمر عصر أمام الإيطالي أندريا بوبو بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 11-6، 5-11، 6-11، 10-12 كما خسر يوسف عبدالعزيز أمام الإيطالي جون أويبود بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشوط كالتالي: 5-11، 7-11، 11-8، 10-12، وفي المباراة الثالثة خسر الثنائي المصري أمام الثنائي الإيطالي جون أويبودي، كارلو روسي بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 7-11، 2-11، 11-7، 7-11.

وجاء مشوار منتخب مصر للرجال في تنس الطاولة حتى الوصول إلى النهائي عندما قلب تأخره أمام إسبانيا إلى انتصار ثمين بنتيجة 3-1، ليتأهل إلى نهائي منافسات الفرق بدأت المواجهة بخسارة يوسف عبدالعزيز أمام خوان بيريز بنتيجة 3-2، في مباراة قوية جاءت أشواطها كالتالي: 11-5، 8-11، 4-11، 11-6، 12-14، لتتقدم إسبانيا في بداية اللقاء.

ونجح عمر عصر في إعادة المنتخب المصري إلى المباراة، بعدما تفوق على دانييل بيرزوسا بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط: 11-8، 16-14، 16-14، ليعادل منتخب مصر النتيجة 1-1.

وفي المباراة الثالثة، حقق الثنائي المصري الفوز على الثنائي الإسباني بنتيجة 3-2، بعد مواجهة مثيرة حسمها لاعبا منتخب مصر، وجاءت نتائج الأشواط: 10-12، 11-6، 8-11، 11-7، 11-1، ليتقدم الفراعنة بنتيجة 2-1.

وحسم عمر عصر تأهل منتخب مصر إلى نهائي منافسات فرق الرجال في تنس الطاولة، بعدما حقق فوزا مستحقا على خوان بيريز بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط: 9-11، 11-1، 11-6، 11-8.

وحصد الفراعنة حتى الآن على 32 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 10 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و11 ميدالية برونزية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

منتخب مصر لتنس الطاولة رجال المركز الثاني الميدالية الفضية

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