مرصد القطامية: تدريب طلاب علوم الفضاء بجامعة العاصمة على الرصد وتحليل البيانات ومتابعة خسوف القمر

استقبل مرصد القطامية الفلكي، التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، طلاب قسم علوم الفضاء بكلية العلوم بجامعة العاصمة؛ للمشاركة في برنامج تدريبي مكثف يمتد على مدار 3 أيام، بهدف تنمية مهاراتهم العملية وتعريفهم بأحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في الرصد والبحث الفلكي.
تضمن البرنامج تدريبًا ميدانيًا على مراحل تشغيل المنظار الفلكي الكبير بالمرصد، الذي يبلغ قطره 74 بوصة، حيث تعرف الطلاب على الإجراءات الفنية اللازمة لتشغيل المنظار، بداية من التبريد التقني وشحن الكاميرا بالنيتروجين السائل، وصولًا إلى إجراء الأرصاد الفلكية للأجرام السماوية المستهدفة للدراسة.
وشمل التدريب تطبيقات عملية على معالجة وتحليل بيانات الأرصاد الفلكية، وكيفية توظيف هذه البيانات في إجراء الدراسات وإعداد الأبحاث العلمية في مجالات علم الفلك وعلوم الفضاء، بما يمنح الطلاب خبرة عملية تتكامل مع دراستهم الأكاديمية.
وشارك الطلاب فجر اليوم الجمعة في رصد وتصوير ظاهرة خسوف القمر من مرصد القطامية، في تجربة عملية أتاحت لهم متابعة الظاهرة الفلكية واستخدام تقنيات الرصد والتصوير المتاحة بالمرصد بصورة مباشرة.
وينفذ البرنامج تحت إشراف نخبة من الكوادر العلمية بقسم الفلك، برئاسة الدكتور أشرف شاكر، وبمشاركة الدكتورة غادة فاروق والدكتور محمد الصادق من معمل الفلك النجمي، برئاسة الدكتور أحمد شكري، إلى جانب الدكتور رؤوف حسن من معمل الفلك النظري والطاقة العالية، برئاسة الدكتور هلال إسماعيل عبد الرحمن.
يأتي تنظيم التدريب في إطار الدور العلمي والمجتمعي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تأهيل طلاب الجامعات المصرية وتطوير مهاراتهم التطبيقية في علوم الفضاء والفلك، وربط الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي داخل المراصد والمعامل المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على التعامل مع تقنيات الرصد وتحليل البيانات الفلكية ومتطلبات البحث العلمي الحديث.