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حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدًا أثناء إمامة المصلين في مسجد بقنا| صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدًا أثناء إمامة المصلين في مسجد بقنا| صور

لحظة وفاة المسن
لحظة وفاة المسن
محمد بدران

خيم الحزن على أهالي منطقة البياضية بمحافظة قنا، عقب وفاة حسن ريان العبادي، 69 عامًا، أثناء إمامته للمصلين في صلاة المغرب داخل أحد مساجد المنطقة، في واقعة أثارت حالة من التأثر بين الأهالي والمصلين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحاج حسن ريان، ظهر خلاله داخل المسجد أثناء إمامته للمصلين، قبل أن يتعرض لوعكة مفاجئة ويسقط متوفيًا خلال الركعة الثانية من صلاة المغرب.

وذكر أهالي المنطقة، أن الراحل كان يؤم المصلين بشكل طبيعي، قبل أن يفارق الحياة أثناء أداء الصلاة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين المصلين الذين حاولوا التعامل مع الموقف.

وأكد الأهالي أن حسن ريان كان يتمتع بحسن الخلق، ويحظى بمحبة واحترام أبناء المنطقة، كما عُرف بالحرص على أداء الصلاة والالتزام الديني، ما جعل خبر وفاته يترك حالة كبيرة من الحزن بين أسرته ومحبيه وأهالي البياضية.

وعبّر عدد من أبناء المنطقة عن حزنهم لرحيل الراحل، مشيرين إلى أن وفاته أثناء أداء الصلاة وإمامته للمصلين كانت مشهدًا مؤثرًا بالنسبة لهم، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي منطقة البياضية بمحافظة قنا، الذين حرصوا على نعي الراحل وتقديم واجب العزاء لأسرته، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة مسن ساجد صلاة المغرب قنا

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