سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك خلال أسبوع

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعًا ملحوظًا لدى 10 بنوك مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية، مسجلًا انخفاضات تراوحت بين 46 و70 قرشًا مقارنة بمستويات نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وتباينت قيمة الانخفاض بين البنوك، إذ سجل بنك قناة السويس أكبر تراجع بواقع 70 قرشًا للشراء والبيع، بينما جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي في نهاية قائمة التراجعات بانخفاض بلغ 46 قرشًا للشراء والبيع.



أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية آخر التعاملات الأسبوعية على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: سجل الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بتراجع قدره 66 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

بنك مصر: بلغ سعر الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، منخفضًا بنحو 66 قرشًا للشراء والبيع خلال أسبوع.

بنك القاهرة: وصل سعر الدولار إلى 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 66 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: سجل الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 66 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر الدولار 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 70 قرشًا للشراء والبيع، وهو أكبر انخفاض بين البنوك العشرة خلال الأسبوع.

البنك التجاري الدولي CIB: سجل الدولار 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، بانخفاض بلغ 69 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: بلغ سعر الدولار 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 65 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: سجل الدولار 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 69 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: وصل سعر الدولار إلى 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 66 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل الدولار 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 46 قرشًا للشراء والبيع، وهو أقل تراجع مسجل بين البنوك العشرة.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.14 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

ويعد سعر الصرف المعلن من البنك المركزي أحد المؤشرات المهمة التي تتابعها الأسواق، إلى جانب الأسعار المعلنة من البنوك التجارية، إذ تختلف الأسعار بصورة محدودة من بنك إلى آخر وفقًا لحركة التعاملات وسياسات التسعير المعمول بها.

وتعكس الأسعار المعلنة وجود فارق بين سعر شراء الدولار وسعر بيعه، وهو ما يمثل هامش التداول بين السعرين، بينما يمكن أن تتغير المستويات خلال اليوم وفق حركة السوق.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

ويأتي البنك الأهلي المصري ضمن أكبر البنوك العاملة في السوق، ولذلك تحظى تحركات سعر الدولار لديه بمتابعة واسعة من المتعاملين، سواء الأفراد أو الشركات.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وتطابق سعر الدولار في بنك مصر مع السعر المعلن في البنك الأهلي المصري عند نهاية التعاملات الأسبوعية، كما سجل البنك التراجع نفسه البالغ 66 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

ويختلف هذا السعر عن المستوى المعلن في نهاية التعاملات الأسبوعية ضمن مقارنة الأسبوع، حيث جاءت البيانات الخاصة بالسعر الحالي في البنك عند 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.

وكان البنك التجاري الدولي من بين البنوك التي شهدت انخفاضًا واضحًا خلال الأسبوع، إذ تراجع سعر الدولار لديه بنحو 69 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي.



لماذا تحظى تحركات الدولار باهتمام واسع؟

يحظى سعر الدولار مقابل الجنيه بأهمية كبيرة في الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباط العملة الأمريكية بالعديد من العمليات التجارية والاستثمارية، فضلًا عن تأثيرها في تكلفة استيراد عدد كبير من السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج.

كما تتابع الشركات والمستوردون أسعار الصرف بصورة مستمرة لتحديد تكلفة معاملاتهم والتزاماتهم المالية، بينما يهتم الأفراد بأسعار الدولار عند السفر أو تحويل العملات أو تنفيذ معاملات تتطلب استخدام العملة الأجنبية.

ومن ناحية أخرى، تؤثر حركة الدولار في بعض الأسواق والقطاعات بصورة غير مباشرة، إذ يمكن أن تنعكس تغيرات سعر الصرف على تكلفة المنتجات التي تعتمد على مكونات أو مواد مستوردة.



احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى قياسيًا

يتزامن تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه مع تحسن مؤشرات موارد النقد الأجنبي لدى مصر، إذ أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبلغت الزيادة في صافي الاحتياطيات نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا بالنسبة إلى قدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.



ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2025/2026، إذ ارتفعت إلى نحو 47.3 مليار دولار.

وسجلت التحويلات بذلك زيادة بلغت 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات والتدفقات الأخرى، ولذلك تحظى حركة التحويلات باهتمام كبير من جانب المؤسسات الاقتصادية والسوق المصرفية.