إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

ظل المفهوم السائد للمعارضة السياسية لفترات طويلة محصوراً بين نمطين:

إما التماهي الكامل مع الطرح الحكومي، وإما الرفض المُطلق لمجرد إثبات التواجد السياسي.

إلا أن التحولات الأخيرة في الشارع المصري بدأت تفرض منطقاً مختلفاً يعيد تعريف الدور الحزبي بناءً على "الموضوعية" وليس "الموقف المسبق".

تتجلى هذه المعادلة في كيفية تعاطي بعض أحزاب المعارضة – مثل حزب "الوعي" – مع الخطابات والمبادرات الرسمية الأخيرة، وأبرزها الدعوة الرئاسية لعقد مؤتمر شفافية ومحاسبة ذاتية للحكومة.

فمن الناحية السياسية، تُعد قضايا المكاشفة ونشر أرقام المديونيات في جوهر المطالب الحزبية التاريخية، وبالتالي فإن التفاعل الإيجابي مع طرحها لا يُعد تنازلاً عن خط المعارضة، بل هو اشتباك موضوعي مع مسار إصلاحي تُطالب به الأحزاب بالأساس.

في المقابل، تتكامل هذه الرؤية مع وجود مواقف نقدية حادة في ملفات تمس الشارع مباشرة؛ بدءاً من السجال النيابي حول "الإيجار القديم" والتحذير من التبعات الاجتماعية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وصولاً إلى الاعتراض على قرارات إدارية كمنع التصوير بالتأمينات، أو إصدار بيانات لحماية البيانات الشخصية في قطاع التعليم.

إن الجمع بين النقد الحاسم في الملفات التنفيذية والتثمين لمبادرات الشفافية يطرح نموذجاً لـ "المعارضة الاقتراحية" بدلاً من "المعارضة الانطباعية".

ويتضح هذا الفارق حين تتحول الإشادة بالشفافية إلى طرح تنفيذي – كمقترح تمديد مؤتمرات المكاشفة إلى المحافظات والأقاليم – لتنتقل الأحزاب من مقاعد الرصد والتقييم إلى تقديم حلول وآليات عمل.

الممارسة السياسية الحديثة والشابة تشير إلى أن قوة الأحزاب المعارضة لا تقاس بمدى رفع سقف الاعتراض، بل بمدى قدرتها على التمييز بين الخصومة السياسية والحرص على المصلحة العامة.

ويبقى الرهان الحقيقي للشارع مرتكزاً على مدى استمرار هذا الاتزان، ( القدرة على قول "أحسنت" عندما تفتح أبواب المكاشفة، والتمسك بـ "التوقف للنقد" عندما تغيب مصلحة المواطن) .