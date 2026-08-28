ربنا نجاهم من الموت ..إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة - طنطا" إثر السرعة الزائدة..صور

شهد الطريق الزراعي بنطاق محافظة الغربية منذ قليل إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة انفجار كاوتشوك إثر السرعة الزائدة بخط "القاهرة - طنطا" وتم الدفع باكثر من 5 سيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة انقلاب سيارة ميكروباص بخط "طنطا ـالقاهرة " بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما دفعت الجهاز المعنية بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا المصابين وبلغ الحصر الأولي نحو سقوط 7 مصابين بكدمات وكسور وسحجات وتم نقلهم إلى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

نقل ضحايا والمصابين



وأفاد شهود عيان أنه تم الدفع بأوناش بالتنسيق مع الأهالي ورواد الطريق المذكور سعيا في إنقاذ حياة المصابين .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.