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الأزهر ومفتي الجمهورية يعزيان الجزائر في ضحايا حرائق الغابات ويدعوان لرفع البلاء عن شعبها الشقيق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر ومفتي الجمهورية يعزيان الجزائر في ضحايا حرائق الغابات ويدعوان لرفع البلاء عن شعبها الشقيق

حرائق الجزائر
حرائق الجزائر
محمد شحتة

أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ قيادةً وشعبًا، ولأسر ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين؛ مؤكدًا تضامنه الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الأليم.

وتابع الأزهر ببالغ التقدير الجهود الميدانية الحثيثة لفرق الحماية المدنية الجزائرية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفق فرق الإنقاذ لمحاصرة النيران وإغاثة المتضررين؛ وأن يلطف الله بهم، ويطفئ هذه النيران، ويحفظ الجزائر الشقيقة وشعبها من كل مكروه وسوء.

وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الجزائري الشقيق وأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يتقبَّلهم في الشهداء والصالحين، ويسكنهم فسيح جنَّاته، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على الجزائر وسائر بلاد المسلمين الأمن والسلامة والرخاء.

مفتي الجمهورية يتضامن مع الجزائر في مواجهة الحرائق

كما أعرب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن خالص تضامنه مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في أعقاب الحرائق التي ضربت عددًا من المناطق بالبلاد، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، ويتقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم.

وتضرَّع مفتي الجمهورية إلى الله تعالى أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يعينها على تجاوز آثار هذه المحنة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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