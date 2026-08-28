نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

ظهرت الفنانة نسرين أمين في أحدث جلسة تصوير بإطلالة أنيقة، حيث اختارت فستانا أسود من تصميم دار أزياء عالمية، وهو التصميم نفسه الذي سبق أن ظهرت به الفنانة نادين نسيب نجيم خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي عام 2023.

واعتمدت نسرين أمين في إطلالتها على تنسيق قريب إلى حد كبير من اختيار نادين نسيب نجيم، خاصة في تسريحة الشعر، إذ اختارتا تصفيفه على هيئة ذيل حصان مرفوع إلى أعلى، ما منح الإطلالتين طابعا أنيقا ولافتا.

ويتميز الفستان بتصميم غير متماثل مخصص للسهرات، ومصنوع من قماش الجيرسي الناعم، مع ألواح من الساتان الكريب المنسدل، كما يأتي بتصميم بدون أكمام، ويزين أحد الكتفين بإكسسوارات.

ويبلغ سعر الفستان نحو 3200 يورو، أي ما يعادل حوالي 187 ألف جنيه مصري، وفقا لسعر الصرف المذكور، ليجمع التصميم بين البساطة والفخامة في آن واحد.