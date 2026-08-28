إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

أعلنت شركة نسما للطيران، ملابسات الرحلة رقم NE 644 المتجهة من شرم الشيخ إلى موسكو – مطار فنوكوفو، بتاريخ 26 أغسطس 2026.

وأوضحت أنه خلال الرحلة، تم إغلاق جزء من المجال الجوي الروسي لأسباب أمنية استثنائية، وعلى إثر ذلك تلقى قائد الطائرة تعليمات إلزامية من سلطات المراقبة الجوية الروسية بتحويل مسار الرحلة والهبوط في مطار كولتسوفو بمدينة يكاترينبورج، وهو ما تم حفاظًا على سلامة الركاب وامتثالًا لتعليمات السلطات المختصة.

وبعد الهبوط، ومع استمرار إغلاق المجال الجوي وعدم وضوح موعد استئناف الرحلات إلى موسكو، تم السماح للركاب بالنزول من الطائرة حرصًا على سلامتهم وراحتهم.

وتوضح الشركة أن نقل الركاب جوًا من يكاترينبورغ إلى موسكو بعد إنهاء إجراءات وصولهم يُعد نقلًا جويًا داخليًا داخل الأراضي الروسية، وهو ما لا يجوز لشركة طيران أجنبية القيام به وفقًا للمادة (7) من اتفاقية شيكاغو 1944 والمادة (63) من قانون الجو الروسي، والخاصة بـ«بند الكابوتاج» (Cabotage).

واضطرت طائرة تابعة لشركة "نسما" للطيران قادمة من شرم الشيخ إلى موسكو للهبوط اضطرارياً في مطار كولتسوفو بمدينة يكاترينبورج، مساء 26 أغسطس، وفق ما أفادت به وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وأوضح مكتب المدعي العام للنقل في منطقة الأورال أنه باشر التحقيق في الحادث، فيما أعلنت إدارة المطار إلغاء الرحلة المتجهة إلى موسكو، وبقاء الركاب داخل مبنى المطار.