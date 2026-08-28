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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. خريطة طقس الجمعة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، نهارا طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن تحسن حالة الطقس اعتبارا من السبت المقبل: سوف نلمس تحسنا طفيفا وانكسارا لحدة الموجة الحارة اعتبارا من السبت؛ بسبب مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الصيفية حيث ستبلغ العظمى في القاهرة الكبرى على مدار الأسبوع القادم ما بين 34 إلى 35 درجة.

وتوقعت: سيكون هناك نشاط للرياح سيسهم في تلطيف الأجواء وسيقلل من الإحساس بنسب الرطوبة.. مشيرة إلى أن سرعات رياح ستكون محسوسة يومي (السبت والأحد) المقبلين ؛ إلا إنها ستكون مصحوبة ببعض الأتربة والرمال المثارة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة  العظمى  المحسوسة  الصغرى

القاهرة 37 39 26

العاصمة الجديدة 38 40 25

6 أكتوبر 38 40 25

بنها 37 39 25

دمنهور 35 37 24

وادى النطرون 36 38 25

كفر الشيخ 35 37 24

بلطيم 34 36 24

المنصورة 36 38 25

الزقازيق 37 39 25

شبين الكوم 36 38 25

طنطا 36 38 25

دمياط 33 37 24

بورسعيد 34 38 26

الاسماعيلية 38 40 24

السويس 37 39 25

العريش 34 38 23

رفح 34 38 23

رأس سدر 38 40 24

نخل 39 41 22

كاترين 33 35 19

الطور 34 36 27

طابا 36 38 25

شرم الشيخ 41 43 30

الغردقة 40 42 29

الإسكندرية 33 37 25

العلمين 32 36 24

مطروح 32 36 24

السلوم 33 37 23

سيوة 39 41 24

رأس غارب 38 40 29

سفاجا 39 41 28

مرسى علم 38 40 28

شلاتين 40 42 30

حلايب 36 38 28

أبو رماد 39 41 28

مرسى حميرة 39 41 28

أبرق 40 42 29

جبل علبة 37 39 27

رأس حدربة 36 38 28

الفيوم 38 40 24

بني سويف 38 40 24

المنيا 39 41 25

أسيوط 38 40 24

سوهاج 42 44 25

قنا 43 44 26

الأقصر 43 44 28

أسوان 43 44 28

الوادي الجديد 43 44 23

أبو سمبل 43 44 29

الأرصاد أغلب الأنحاء طقس شديد الحرارة شبورة مائية أمطار خفيفة

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