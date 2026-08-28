تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة، إلى تنسيق المرحلة الثالثة 2026، باعتبارها الفرصة الأخيرة أمام الطلاب الذين لم يتم ترشيحهم في المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني، لاختيار الكليات والمعاهد التي ما زالت بها أماكن شاغرة.



موعد انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات الحكومية والمعاهد، حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2026 -2027، السبت المقبل.

ويتاح التسجيل لطلاب الدور الأول لحين إعلان نتيجة الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين والمستنفدين رغباتهم من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.



خطوات تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الرسمي خطوات تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة، والتي جاءت كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

- اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة 2026.

- الضغط على خدمة تسجيل الرغبات.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- مراجعة البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

- اختيار الكليات والمعاهد وترتيبها وفقًا لرغبات الطالب وأولوياته.

- مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي عند ترتيب الرغبات.

- مراجعة القائمة النهائية للرغبات قبل الحفظ.

- الضغط على «حفظ»، والاحتفاظ بنسخة من إيصال تسجيل الرغبات.

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة

جاءت الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الثانوية العامة بالنظام الحديث على النحو التالي:

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى).

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة ) 6 اكتوبر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر



الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي العاصمة بحلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

السياحة والفنادق تعليم تبادلى العاصمة بحلوان

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية



العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي ترميم الآثار بأبي قير

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية



العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث



العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 اكتوبر

العالي للغات بمصر جديده

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

العلوم الزراعية البيئية العريش

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بالعريش

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بدمياط



الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بقويسنا

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

الفني لترميم الآثار بالاقصر

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت



المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا علوم

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة



المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة علوم

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

المعهد الكندي العالي للحاسبات

المعهد الكندي العالي للحاسبات - علوم

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

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النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

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تربية بني سويف رياضة

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تربية دمنهور رياضة

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تربية دمياط رياضة

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الزقازيق

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات السويس



تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات العاصمة بحلوان بالجزيرة

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات العريش

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات المنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات بنها

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات سوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات قنا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات مدينة السادات

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الزقازيق

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين العاصمة بحلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين العريش

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين المنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين بنها

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قنا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح

تربية سوهاج

تربية سوهاج رياضة

تربية شعبة تربية فنية السويس



تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية طفولة مبكرة المنوفية

تربية طفولة مبكرة المنيا

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

تربية طفولة مبكرة دمنهور

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

تربية طفولة مبكرة مطروح

تربية طنطا

تربية طنطا رياضة

تربية عين شمس

تربية عين شمس رياضة

تربية فنية العاصمة بالزمالك

تربية فنية المنيا

تربية قنا

تربية قنا رياضة

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

تربية كفر الشيخ

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية مدينة السادات

تربية مدينة السادات رياضة

تربية مطروح

تربية مطروح رياضه

تربية موسيقية العاصمة بحلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية الإسكندرية

تربية نوعية الزقازيق

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية القاهرة

تربية نوعية المنصورة

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية المنيا

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية أسيوط

تربية نوعية بنها

تربية نوعية بور سعيد

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية طنطا

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية قنا

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية نوعية مطروح

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

ثروة سمكية السويس

حقوق الإسكندرية

حقوق العاصمة بحلوان

حقوق القاهرة

حقوق المنصورة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه العاصمة بحلوان

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه بني سويف



حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق أسوان

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق طنطا

حقوق عين شمس

حقوق مدينة السادات

خدمة اجتماعية العاصمة بحلوان

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه العاصمة بحلوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

دار العلوم الفيوم

دار العلوم المنيا

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

دار العلوم انتساب موجه المنيا

دار العلوم انتساب موجه أسوان

دار العلوم أسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

زراعة الإسكندرية

زراعة الإسكندرية بسابا باشا

زراعة الزقازيق

زراعة الزقازيق رياضة

زراعة الفيوم

زراعة الفيوم رياضة

زراعة القاهرة

زراعة القاهرة رياضة

زراعة المنصورة رياضة

زراعة المنوفية بشبين الكوم

زراعة المنوفية بشبين الكوم رياضه

زراعة المنيا

زراعة الوادي الجديد

زراعة أسيوط

زراعة أسيوط/ رياضة

زراعة بنها بمشتهر

زراعة بنها بمشتهر رياضة

زراعة بني سويف

زراعة دمياط

زراعة دمياط رياضة

زراعة سوهاج

زراعة طنطا

زراعة عين شمس

زراعة عين شمس رياضة

زراعة قنا

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

زراعة كفر الشيخ

زراعة كفر الشيخ رياضة

زراعة مطروح بفوكه

زراعة و موارد طبيعية أسوان

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة



سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

سياحة وفنادق الإسكندرية

سياحة وفنادق العاصمة بالمنيل

سياحة وفنادق الغردقة

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

سياحة وفنادق بني سويف

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق مطروح

سياحه وفنادق الاقصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

ش.مطاعم فني سياحة قنا

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

علوم الارض بني سويف

علوم الارض بني سويف رياضة

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ

فنون تطبيقية بني سويف

فنون جميلة (فنون) الأقصر

فنون جميلة (فنون) العاصمة بحلوان

فنون جميلة (فنون) المنيا

فنون جميلة (فنون) أسيوط

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني صناعى اسوان

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى



ك.ت. فني صناعى المطريه

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

ك.ت. فني صناعى سوهاج

ك.ت. فني صناعى شبرا

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى قويسنا

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة



معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد المنيا العالى للغات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة



معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش(شعبة سياحة وفنادق)-بالمقر البديل بالإسماعيلية

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات

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معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

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معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

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معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

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معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم

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معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

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معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات

نظم معلومات ادارية قطامية.