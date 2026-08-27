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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش : نتضامن مع ضحايا جرائم القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن تضامنه مع الضحايا والناجين وأسرهم الذين عانوا من الجرائم التي أُدين القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش، بارتكابها.

جاء ذلك في بيان أصدره، اليوم الخميس، المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عقب وفاة ملاديتش الذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات قوانين وأعراف الحرب من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عام 2017.

وذكر البيان أن جوتيريش يتضامن بالكامل مع كل من عانى من الجرائم التي أدين بها ملاديتش، موضحا أن هذه الأحكام القضائية نهائية، والحقائق التي أرستها بشكل قاطع تُشكل جزءا من السجل التاريخي.

وجدد جوتيريش دعوته لجميع من هم في مواقع السلطة إلى الامتناع عن إنكار خطورة الجرائم التي تم البت فيها قضائيا، مدينا بشدة أي إنكار لمذبحة سريبرينيتسا كحدث تاريخي، وأي أعمال تُمجد أولئك الذين أدانتهم المحاكم الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

وأكد أن المساءلة تبقى خطوة أساسية لتحقيق سلام دائم وثقة ومصالحة في المنطقة. وتظل الأمم المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة والعدالة للجميع، بحسب البيان.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القائد العسكري

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