المسلماني: التسوية التاريخية لديون ماسبيرو تأكيد على دعم القيادة السياسية للإعلام الوطني

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن التسوية التاريخية لديون ماسبيرو البالغة أكثر من 88 مليار جنيه، ستنهي أكبر أزمة في تاريخ الإعلام المصري.

وأضاف المسلماني- في مداخلة مع "راديو مصر"- أنه مع انتهاء هذه الأزمة سيصبح ماسبيرو أكثر قوة وحضورًا، وأن تسوية هذه الديون تسرع الوصول إلى نقطة الاستدامة المالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق طموحاتنا المهنية.

واختتم المسلماني تصريحاته بقوله: "لقد أدت توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى إنهاء كبرى أزماتنا، وقد حان الوقت للانطلاق في تطوير جودة المحتوي الإعلامي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى".