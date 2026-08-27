كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

لقي 3 متهمين مصرعهم، خلال مواجهة مسلحة مع قوات الشرطة بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء مداهمة أمنية استهدفت ضبطهم على خلفية قيامهم بسرقة سيارة نقل حال سيرها بالقاهرة.

تفاصيل استهداف المتهمين

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى هروب المتهمين من القاهرة عقب تنفيذ الواقعة، واختبائهم داخل أحد المنازل بمنطقة القلج، قبل أن تنجح القوات في تحديد موقعهم وإعداد مأمورية أمنية لضبطهم.

إطلاق نار تجاه الشرطة

وفور وصول القوات إلى المكان، فوجئت بإطلاق المتهمين أعيرة نارية تجاهها، ما دفع القوات إلى التعامل معهم، واندلع تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع المتهمين الثلاثة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري استكمال أعمال الفحص والتحري للوقوف على جميع تفاصيل وملابسات الواقعة.