مصرع 3 متهمين في السرقة الهوليوودية خلال إطلاق نار مع أمن القليوبية

لقي 3 متهمين مصرعهم، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية، خلال مداهمة أمنية استهدفت ضبطهم على خلفية اتهامهم في واقعة سرقة سيارة نقل على الطريق في القاهرة، والتي أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم «السرقة الهوليوودية».



وكشفت التحريات أن المتهمين فروا من القاهرة عقب ارتكاب الواقعة، واتخذوا من أحد المنازل بمنطقة القلج مأوى للاختباء، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مكانهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم.



وعقب وصول القوات إلى المنزل، بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن، ما أسفر عن تبادل لإطلاق النيران، وانتهى بمصرع المتهمين الثلاثة.

وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات لكشف جميع ملابساتها.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر قيام عدد من الأشخاص بالاستيلاء على سيارة أثناء سيرها بالطريق، وسط حالة من الجدل، وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على الواقعة وصف «السرقة الهوليوودية»، في إشارة إلى الطريقة التي نُفذت بها.