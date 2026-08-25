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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص استعان بشقيقه ووالدته للتعدي على طليقته بالضرب بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب بالقليوبية .
 


 

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول : (سيدة "مصابة بجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم") ، وطرف ثان : (طليقها ، شقيقه ، والدتهما "مصابة بكدمات متفرقة") ، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر شكر ، وذلك لخلافات عائلية سابقة بين الأولى وطليقها حيث قامت بالتوجه لمسكن والدته وتعدت عليها بالسب والضرب ، فقام على إثر ذلك طليقها وشقيقه بالتدخل لمناصرة والدتهما وتعدى الطرفان على بعضهما بالضرب بإستخدام عصا خشبية محدثين الإصابات المنوه عنها .


 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (العصا الخشبية "المستخدمة فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيدة

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