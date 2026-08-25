القبض على شخص استعان بشقيقه ووالدته للتعدي على طليقته بالضرب بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب بالقليوبية .







بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول : (سيدة "مصابة بجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم") ، وطرف ثان : (طليقها ، شقيقه ، والدتهما "مصابة بكدمات متفرقة") ، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر شكر ، وذلك لخلافات عائلية سابقة بين الأولى وطليقها حيث قامت بالتوجه لمسكن والدته وتعدت عليها بالسب والضرب ، فقام على إثر ذلك طليقها وشقيقه بالتدخل لمناصرة والدتهما وتعدى الطرفان على بعضهما بالضرب بإستخدام عصا خشبية محدثين الإصابات المنوه عنها .





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (العصا الخشبية "المستخدمة فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





