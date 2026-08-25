القبض على عامل تحرش بطالبة داخل ميكروباص بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالها سيارة "ميكروباص" بالقاهرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج من (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" بأحد الشوارع بدائرة القسم وهروبه عقب إستغاثتها بالركاب.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل بشركة - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وفراره من محل الواقعة خشية تعدى الأهالى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









