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الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

وفاة الشاب كيرلس وديع
وفاة الشاب كيرلس وديع
ميرنا رزق

في واقعة مؤثرة خيمت أجواء الحزن على أسرة وأصدقاء الشاب كيرلس وديع، من قرية الكشح بمحافظة سوهاج، بعد وفاته بشكل مفاجئ عقب انتهاء حفل زفافه، في حادثة تركت صدمة كبيرة بين عائلته ومحبيه، خاصة أن الوفاة جاءت في اليوم الذي كان ينتظره ليكون بداية لحياة جديدة مع عروسته.

رحل بعد ليلة زفافه

وكان كيرلس قد احتفل بزفافه، حيث أقيمت مراسم الإكليل داخل الكنيسة، وسارت ترتيبات اليوم كما كان مخططًا لها، وسط أجواء من الفرح والسعادة بحضور الأهل والأصدقاء، قبل أن يتوجه الجميع إلى قاعة الاحتفال.

وبعد انتهاء حفل الزفاف وانصراف الحضور، وبينما كان كيرلس يستعد لمغادرة القاعة والتوجه مع عروسته، تعرض بشكل مفاجئ لحالة إعياء وسقط أرضًا، بحسب ما تداولته منشورات أصدقائه وأقاربه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسارع الحاضرون إلى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة، لتتحول أجواء الفرح خلال لحظات إلى حالة من الصدمة والحزن، وسط عدم تصديق من أسرته وعروسته وكل من شاركه يوم زفافه.

وتداول أصدقاء كيرلس منشورًا سابقًا كان قد كتبه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي في 2 أغسطس، قال فيه: «تيجي إنت إيه جنب خطة ربنا لحياتك.. احسبها براحتك، كده كده اللي عايزه ربنا هيكون»، وهو المنشور الذي أعاد كثيرون تداوله بعد وفاته، باعتباره كلمات مؤثرة عن التسليم لمشيئة الله.

وتحولت قصة كيرلس خلال ساعات إلى حديث بين أصدقائه ومحبيه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان يتمتع بالسيرة الطيبة والأخلاق الحسنة، داعين الله أن يمنح عروسته وأسرته ومحبيه الصبر والعزاء.

وتبقى وفاة كيرلس في يوم زفافه واحدة من أكثر الوقائع الإنسانية ألمًا، بعدما بدأ يومه بالفرح وانتهى بخبر رحيله، تاركًا خلفه عروسة وأسرة وأصدقاء يعيشون صدمة الفقد في يوم كان من المفترض أن يكون من أسعد أيام حياتهم.

الكنيسة كيرلس وديع حادثة الإكليل

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وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

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