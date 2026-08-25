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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
رنا عصمت

حرصت الفنانة حلا شيحة، على مشاركة جمهورها أحدث ظهور لها، حيث نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام. 

وظهرت حلا شيحة بالحجاب،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيها.

May be an image of smiling, scarf and headscarf
May be an image of headscarf and flower

وتواصل الفنانة حلا شيحة مشاركاتها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، حيث تقدم محتوى دينيًا، وفى أحد أحدث الفيديوهات، كشفت حلا عن حلم رأته يتعلق بيوم القيامة، وحرصت على مشاركة تفاصيله الدقيقة مع متابعيها، موضحة توقيت الحلم وما شعرت به خلاله.

وقالت حلا شيحة خلال الفيديو:«كنت مسافرة ومخنوقة جدًا، اتكلمت مع ربنا وشوفت رؤيا ليوم القيامة، كنت واقفة على أرض بيضا بتلمع، ورايا جبال وقدامى بحر وسما وحشين جدًا، بس أنا شيفاهم حلوين، وأنا ببص للسما شوفت ملك على شكل طائر جناحاته كبيرة سادة السما».

وأضافت:«الملك نزل على الرمل اللى واقفين عليه وكل الناس وقفت صفوف، نده عليهم وأنا خوفت من الحساب حاولت أهرب، بس نده عليا وقالى يا حلا يا بنت نادية ده معاد الحساب، وخدنى معاه، وشوفت عنكبوت شعره كله شوك فى البحر، الغريب لما صحيت من النوم وببص من البلكونة شوفت العنكبوت فى البحر قدامي».

حلا شيحة صور حلا شيحة إطلالة حلا شيحة

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بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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