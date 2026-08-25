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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسماء عبد الحفيظ

يعد تنميل أصابع القدمين ليلًا من الأعراض التي قد تظهر بشكل مؤقت ثم تختفي بعد تغيير وضعية النوم أو تحريك القدم، لكن تكرار التنميل أو استمراره لفترات طويلة قد يكون علامة على مشكلة تحتاج إلى معرفة سببها.

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

ويختلف السبب من شخص لآخر، فقد يرتبط بالضغط على الأعصاب أثناء النوم، أو نقص بعض العناصر الغذائية، أو مشكلات الأعصاب والدورة الدموية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا يحدث تنميل أصابع القدمين ليلًا؟

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

التنميل هو شعور غير طبيعي قد يوصف بأنه وخز أو دبابيس وإبر أو فقدان جزئي للإحساس. وقد يحدث عندما يتعرض أحد الأعصاب للضغط لفترة من الوقت، مثل النوم في وضعية تضغط على القدم أو الساق.

وفي هذه الحالة غالبًا يتحسن الإحساس بمجرد تغيير الوضعية وتحريك القدم.

أسباب بسيطة لتنميل أصابع القدمين

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

1- وضعية النوم

قد تؤدي بعض وضعيات النوم إلى الضغط على الأعصاب أو الأوعية الدموية في الساق، ما يسبب تنميل أصابع القدمين لفترة مؤقتة.

وعادةً ما يتحسن الأمر بعد تغيير الوضعية والمشي أو تحريك الأصابع والكاحل.

2- الأحذية الضيقة

ارتداء أحذية ضيقة لفترات طويلة يمكن أن يضغط على الأعصاب الموجودة في القدم والأصابع، وقد يؤدي إلى الشعور بالتنميل أو الوخز.

لذلك يُفضل اختيار حذاء مناسب من حيث المقاس والعرض، خاصة إذا تكرر التنميل خلال اليوم أيضًا.

3- الجلوس لفترة طويلة

الجلوس أو البقاء في وضعية واحدة لفترات طويلة قد يسبب ضغطًا على الأعصاب أو يؤثر مؤقتًا في تدفق الدم، ما قد يؤدي إلى الشعور بالتنميل.

وتساعد الحركة المنتظمة وتغيير وضعية الجسم على تقليل هذه المشكلة.

أسباب تحتاج إلى تقييم طبي

4- نقص بعض الفيتامينات

يمكن أن يرتبط تنميل الأطراف أحيانًا بنقص بعض العناصر الغذائية، وعلى رأسها فيتامين B12، الذي يلعب دورًا مهمًا في صحة الجهاز العصبي.

ولا يُنصح بتناول مكملات الفيتامينات بشكل عشوائي، بل يحدد الطبيب الحاجة إلى التحاليل والمكملات وفقًا للحالة.

5- مرض السكري

يمكن أن يؤدي ارتفاع سكر الدم لفترات طويلة إلى تلف الأعصاب الطرفية، وقد يبدأ ذلك بتنميل أو وخز في القدمين، وغالبًا ما يؤثر في القدمين معًا.

إذا كان التنميل متكررًا، خاصة لدى مريض السكري، فمن المهم متابعة مستوى السكر وتقييم الأعصاب لدى الطبيب.

6- مشاكل الأعصاب أو العمود الفقري

قد يحدث التنميل نتيجة ضغط أو تهيج أحد الأعصاب، سواء في منطقة الظهر أو الساق أو القدم.

وفي بعض الحالات يصاحب التنميل ألم يمتد من الظهر إلى الساق أو ضعف في العضلات، ما يحتاج إلى تقييم طبي لتحديد السبب.

7- بعض الأدوية أو الحالات الصحية

يمكن لبعض الأدوية أو الأمراض أن تؤثر في الأعصاب الطرفية وتسبب التنميل. لذلك من المهم إخبار الطبيب بجميع الأدوية والمكملات التي يتم تناولها إذا كان التنميل مستمرًا أو يتزايد.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يُفضل استشارة الطبيب إذا أصبح تنميل أصابع القدمين ليلًا متكررًا أو مستمرًا، أو بدأ ينتشر إلى القدم والساق، أو صاحبه ألم أو حرقان أو ضعف في العضلات أو مشاكل في التوازن.

ويحتاج التنميل المفاجئ المصحوب بضعف شديد أو صعوبة في الحركة أو اضطراب الكلام أو أعراض عصبية أخرى إلى تقييم طبي عاجل.

كيف تقلل تنميل أصابع القدمين؟

إذا كان التنميل يحدث بسبب وضعية النوم أو الضغط على القدم، يمكن تغيير الوضعية وتحريك أصابع القدم والكاحل، وتجنب الملابس أو الأحذية الضيقة، والحفاظ على النشاط البدني المناسب.

أما إذا تكرر التنميل دون سبب واضح، فالأفضل عدم الاكتفاء بالعلاجات المنزلية، لأن تحديد السبب هو الخطوة الأساسية لاختيار العلاج المناسب.

أصابع تنميل أصابع القدمين تنميل أصابع القدمين ليلًا أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

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تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
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