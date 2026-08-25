الصين تحرج أمريكا: علاقتنا بإيران شرعية ولا يجب تعطيلها أبدًا

أحرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي في بكين، أمريكا، التي دعت الصين إلى النأي بنفسها عن إيران، لتقول بكين ردًا عليها أن تعاونها مع إيران يجب ألا يتعطل، وأنه لا يخالف القوانين.





قال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الثلاثاء رداً على سؤال حول العقوبات الأمريكية الجديدة المتعلقة بإيران، إن تعاون الصين مع إيران يتم في إطار القانون الدولي، ولا ينبغي التدخل فيه أو تعطيله.

أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، إن الصين تراقب التطورات عن كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بشكل حازم.

أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن فرض عقوبات جديدة على 60 فرداً وكياناً وسفينة في خطوة قالت إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران، لكنها لم تصل إلى حد اتخاذ أشد الإجراءات قسوة.

فيما قالت مصادر بأن إدارة ترامب طلبت من باكستان حث إيران على العودة إلى المفاوضات، فيما يعني استمرار سياسة أمريكا في اضطرار إيران إلى الذهاب للمفاوضات عبر الضغط الاقتصادي والعسكري.