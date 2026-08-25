قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل
الصين تحرج أمريكا: علاقتنا بإيران شرعية ولا يجب تعطيلها أبدًا
جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة للمنازل في أبو العجين وسط غزة
مدبولي يستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين 150% خلال 5 سنوات
الصحة تنظم ورشة تدريبية لتعزيز ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم
يقترب من 51 جنيها.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026
10 معجزات حدثت يوم ميلاد النبي.. تعرف عليها
تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد في الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس 40 درجة
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين صدمتهم سيارة بالدقهلية
في ذكرى مولد النبي.. محطات في حياة الرسول من اليتم إلى حمل الرسالة
الأعلى للآباء والمعلمين: تكليفات الرئيس تضع التعليم المصري على طريق التنافسية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«ملكة التمور» تستعد للتتويج.. بشائر موسم المجدول تزين مزارع طور سيناء

بشائر المجدول في طور سيناء
بشائر المجدول في طور سيناء
ايمن محمد

تتأهب مزارع مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لاستقبال موسم حصاد البلح المجدول، وسط بشائر بإنتاج متميز من حيث جودة الثمار وكبر أحجامها ومذاقها، في محصول بات يمثل أحد أبرز الزراعات ذات القيمة الاقتصادية والتصديرية بالمحافظة.

ورصدت كاميرا «صدى البلد» الإخبارية، بشائر ثمار المجدول داخل عدد من مزارع طور سيناء، مع اقتراب موسم الحصاد، الذي يبدأ في مصر عادةً من أواخر أغسطس وبداية سبتمبر، ويمتد خلال الخريف، وفقًا لبيانات متخصصة في قطاع التمور المصرية.

ويُعد المجدول من أصناف التمور الفاخرة، ويتميز بكبر حجم الثمرة ونعومة قوامها وحلاوة مذاقها الغني، كما يتم تصنيفه وتعبئته وفق الأحجام والجودة، بداية من الأحجام الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى الكبير والجامبو والسوبر جامبو، وهو ما يجعله مناسبًا للأسواق المحلية والتصدير.

وقال المهندس جمال النجار، إن ما يميز مجدول طور سيناء هو كبر حجم الثمار وجودتها العالية ومذاقها المميز، مشيرًا إلى أن التمر يحظى بإقبال من الرياضيين، باعتباره مصدرًا طبيعيًا للطاقة، إلى جانب احتوائه على عناصر غذائية مهمة.

وأضاف النجار أن طبيعة المناخ والتربة في طور سيناء تمثل أحد أهم عوامل نجاح زراعة المجدول، خاصة مع توافر الأجواء الحارة والجافة والمياه الجوفية، وهي ظروف أثبتت ملاءمتها لزراعة هذا الصنف وإنتاج ثمار ذات جودة عالية. 

وأكد المهندس محمد عبد الهادي، أحد المشرفين على مزارع المجدول، أن إنتاج طور سيناء يتمتع بمواصفات تؤهله للمنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى وجود طلب متزايد على التمور المصرية من هذا الصنف، خاصة مع تميزها في الحجم والمذاق والجودة.

وتبدأ رحلة الثمرة قبل وصولها إلى المستهلك بعمليات دقيقة داخل المزرعة، تشمل متابعة النمو، وتخفيف العذوق بما يسمح للثمار بالحصول على التغذية الكافية والنمو بصورة جيدة، ثم حماية العذوق خلال مراحل النضج، يلي ذلك الحصاد والفرز والتصنيف والتبريد والتعبئة وفقًا للمواصفات المطلوبة للأسواق المستهدفة.

ولا تتوقف أهمية المجدول عند كونه محصولًا زراعيًا مميزًا، إذ يمثل أحد المحاصيل الواعدة في منظومة الزراعات التصديرية بجنوب سيناء، مع توجه للتوسع في زراعته والاستفادة من القيمة المضافة للتمور من خلال الفرز والتعبئة والتغليف والتصنيع، بما يعزز فرص تسويقه محليًا وخارجيًا.

من جانبه، أكد المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، اهتمام مديرية الزراعة بدعم مزارعي نخيل المجدول وتشجيع التوسع في زراعته، باعتباره من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة الإنتاج والتسويق بما يحقق عائدًا أفضل للمزارعين ويدعم قدرة المنتج السيناوي على المنافسة.

 و زراعة المجدول نجحت بصورة واضحة في طور سيناء ورأس سدر، مع وجود توجه لزيادة المساحات المزروعة والتوسع في إنتاج هذا الصنف عالي القيمة، بما يعزز مكانة المحافظة كمركز مهم لإنتاج تمور المجدول في مصر.

وبين أشجار النخيل الممتدة في قلب الصحراء، تبدو بشائر المجدول في طور سيناء وكأنها إعلان مبكر عن موسم جديد، تحمل فيه الثمرة السيناوية مذاق الأرض ودفء الشمس، وتفتح أبوابها من جديد أمام أسواق التصدير العالمية.

جنوب سيناء تمور المجدول ملكة بشائر طور سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يفاجئ المصريين بقفزة جديدة.. ارتفع 5480 جنيها مرة واحدة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

الكهرباء

الحبس والغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفات الكهرباء وسرقة التيار

عمر مرموش

مانشستر سيتي يحمي نفسه من مرموش.. بند مثير في عقد انتقاله إلى توتنهام

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

رسائل تهنئة بالمولد النبوي

أجمل رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2026 .. ابعت أرقى 100 رسالة للأصدقاء والأحبة

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة : لن نصمت على اختفاء زياد حجاج .. ومحاسبة أي متورط

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بنك ناصر يتيح تمويل المصروفات الدراسية لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية

هشام يونس

هشام يونس: لجنة القيد والمجلس لم يجتمعا ولم يصدر أي قرار بشأن أي متقدم أو صحيفة حتى الآن

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين

بالصور

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

من حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل

أقوى فضيحة لإسرائيل.. 102 دبلوماسي فرنسي وبريطاني يتهمونها بالتطهير العرقي

سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد