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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعليم الغربية: انتظام لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى مادتي الكيمياء والجغرافيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

انتظمت بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء فى يومها الرابع، لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى مادتى الكيمياء والجغرافيا ،والمقرر أن تستمر حتى الاثنين 31 أغسطس، داخل 10 لجان على مستوى المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 


وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ الغربية، قد أكد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مع استمرار التنسيق مع مديريات الأمن والصحة والتأمين الصحي والتموين ومرفق الإسعاف وشركتي كهرباء جنوب ووسط الدلتا، ورؤساء المدن والأحياء، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات ودعم انتظام الامتحانات حتى نهايتها.

تفعيل غرف العمليات 


فيما أوضح ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تجهيز 10 لجان امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية العشر، لاستقبال 8612 طالبًا وطالبة خلال فترة امتحانات الدور الثانى، إلى جانب تجهيز 19 استراحة للملاحظين ورؤساء اللجان، بواقع 10 استراحات للرجال و9 للسيدات، بطاقة استيعابية تبلغ 424 سريرًا، مع مراجعة جاهزية اللجان من حيث النظافة والصيانة والتهوية والإضاءة.

ردع طلاب وطالبات المخالفين 


وأشار وكيل الوزارة إلى  أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية مربوطة مع غرف فرعية بالإدارات التعليمية، ، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، مؤكدًا الالتزام بمنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية قد تستخدم في أعمال الغش، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اخبار محافظة الغربية لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني انتظام الطلاب والطالبات

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