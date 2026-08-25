بينهم أطفال وشباب.. ننشر أسماء مصابي حادث الدواويس بالإسماعيلية

كشفت بيانات المصابين في حادث التصادم الذي وقع بطريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية عن إصابة 17 شخصًا.

وتضم قائمة المصابين: عمر خالد محمود، 10 سنوات، وسليمان محمد سليمان، 14 سنة، وإبراهيم محمود السيد محمد، 14 سنة، ومحمد أشرف غريب محمد، 15 سنة، ويوسف هشام عبد السميع درويش، 15 سنة، وأحمد محمد السيد سعد، 16 سنة، ومحمد محمود السيد سعد، 17 سنة، وعبد السميع السيد عبد السميع السيد، 17 سنة، ويوسف أشرف غريب محمد، 17 سنة، وفوزي أحمد السيد علي، 17 سنة، ومحمد خالد محمود محمد، 18 سنة، وأحمد إبراهيم محمد عبد الحق، 20 سنة، ومنى محمود السيد، 34 سنة، وفاطمة سعد إبراهيم منصور، 40 سنة، وسامح عطية عبد القدوس، 45 سنة، وميلاد حبيب ونيس طلبة، 59 سنة.

وتواصل الفرق الطبية بمستشفى القصاصين التخصصي متابعة الحالات المصابة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وسط متابعة من الجهات الصحية المعنية لحالة المصابين.