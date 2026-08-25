محافظ البحر الأحمر يسلم عقود ومفاتيح 52 وحدة سكنية كاملة التشطيب للأرامل والمطلقات

سلّم الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عقود ومفاتيح 52 وحدة سكنية كاملة التشطيب، مخصصة للأرامل والمطلقات من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور السيدة ماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد، والسيد هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى ضمن مشروع سكني يستهدف توفير 500 وحدة سكنية للفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير سكن آمن وملائم للأسر المستحقة.

وجاء توزيع الوحدات عقب انتهاء اللجان المختصة من فحص الملفات وإجراء الدراسات الميدانية اللازمة، لاختيار المستحقات والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

وأكد محافظ البحر الأحمر حرص المحافظة على تسليم الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، بما يتيح للمستفيدات الانتقال إليها مباشرة دون تحمل أعباء إضافية.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يمثل خطوة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير حياة أكثر أمانًا للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أهمية تكاتف جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الأجهزة التنفيذية لخدمة المواطنين.

كما شدد المحافظ على أهمية الحفاظ على الوحدات والمرافق والالتزام بالمظهر الحضاري للمشروع، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لضمان كفاءة الخدمات وتوفير بيئة صحية وآمنة للسكان.

من جانبهن، أعربت السيدات المستفيدات عن سعادتهن باستلام الوحدات الجديدة، مؤكدات أن توفير سكن ملائم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهن.