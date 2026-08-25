قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لحادث تصادم سيارة عمال وملاكي بالإسماعيلية
دخول الدفعة 264 من شاحنات المساعدات إلي الفلسطينيين بقطاع غزة
مصر تتجاوز إسبانيا وفرنسا وكرواتيا وصربيا في ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محافظ البحر الأحمر يسلم عقود ومفاتيح 52 وحدة سكنية كاملة التشطيب للأرامل والمطلقات
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
8 شهداء جدد..قوات الاحتلال تواصل مجازها ضد الفلسطينيين
بعد تراجعها بأكثر من 2%.. أسعار النفط ترتفع مرة أخرى
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026
24 مصابًا في حادث تصادم سيارة عمال وسيارة ملاكي بالإسماعيلية
15 % في سبتمبر.. هل تطبق زيادة الإيجار القديم على المحلات؟
إصابة 41 شخصا وتضرر 300 منزل جراء إعصار ضرب جنوب غرب فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يسلم عقود ومفاتيح 52 وحدة سكنية كاملة التشطيب للأرامل والمطلقات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

سلّم الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عقود ومفاتيح 52 وحدة سكنية كاملة التشطيب، مخصصة للأرامل والمطلقات من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور السيدة ماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد، والسيد هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى ضمن مشروع سكني يستهدف توفير 500 وحدة سكنية للفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير سكن آمن وملائم للأسر المستحقة.

وجاء توزيع الوحدات عقب انتهاء اللجان المختصة من فحص الملفات وإجراء الدراسات الميدانية اللازمة، لاختيار المستحقات والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

وأكد محافظ البحر الأحمر حرص المحافظة على تسليم الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، بما يتيح للمستفيدات الانتقال إليها مباشرة دون تحمل أعباء إضافية.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يمثل خطوة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير حياة أكثر أمانًا للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أهمية تكاتف جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الأجهزة التنفيذية لخدمة المواطنين.

كما شدد المحافظ على أهمية الحفاظ على الوحدات والمرافق والالتزام بالمظهر الحضاري للمشروع، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لضمان كفاءة الخدمات وتوفير بيئة صحية وآمنة للسكان.

من جانبهن، أعربت السيدات المستفيدات عن سعادتهن باستلام الوحدات الجديدة، مؤكدات أن توفير سكن ملائم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهن.

البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة مرسى علم القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يفاجئ المصريين بقفزة جديدة.. ارتفع 5480 جنيها مرة واحدة

الضحية

استدرجاه بحجة شراء سيارته .. تفاصيل مقتل سائق سفاري ودفن جثمانه بالصحراء في الفيوم

مشاجرة

واقعة "السوبليكس".. تفاصيل تدخل سيدة للدفاع عن زوجها خلال مشاجرة بالقليوبية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

شريف عامر

حقيقة استبعاد الإعلامى شريف عامر من القيد بنقابة الصحفيين.. خاص

شواطئ حيفا

عينات مياه البحر تثير الرعب.. طوارئ في إسرائيل ومنع السباحة بشواطئ حيفا

الكهرباء

الحبس والغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفات الكهرباء وسرقة التيار

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

ترشيحاتنا

هاتف Play 20A

بمواصفات احترافية .. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مميزاته

نظام GrapheneOS

نظام GrapheneOS يعلن التوسع لهواتف موتورولا الرائدة والمطوية في 2027

Apple TV

مسيرة تطور أجهزة Apple TV وأبرز الميزات المضافة خلال عقد كامل

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..

جلسة تصوير كاملة لابنة ليلى زاهر وهشام جمال بعد استقبالها.. تعرف على اسمها

ابنة ليلي احمد زاهر
ابنة ليلي احمد زاهر
ابنة ليلي احمد زاهر

الصين تطلق أوسع حملة استدعاء للسيارات .. تحديثات برمجية بسبب مقابض الأبواب

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد