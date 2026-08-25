البكالوريا.. تفاصيل النظام الجديد وفرص امتحانية لتخفيف الضغط على الطلاب

مع اقتراب تطبيق نظام البكالوريا، تكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريجيًا تفاصيل النظام الجديد وآليات الدراسة والتقييم والامتحانات، في إطار توجه يستهدف تخفيف الضغوط عن طلاب المرحلة الثانوية، وتطوير المناهج لتصبح أكثر ارتباطًا بمتطلبات العصر وسوق العمل.

البكالوريا تطبق على عامين

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا يُطبق على عامين دراسيين، موضحًا أن الطالب في الصف الثاني الثانوي يدرس 4 مواد دراسية فقط، بينما يدرس في الصف الثالث الثانوي مادتين، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية.

وزير التربية والتعليم

وأوضح أن وزير التربية والتعليم قدم عرضًا كاملًا للرئيس عبدالفتاح السيسي حول آليات تطبيق النظام الجديد، إلى جانب نظم التقييم والامتحانات خلال العام الدراسي المقبل.

فرص متعددة للامتحانات

وأشار زلطة إلى أن نظام البكالوريا يتيح للطلاب فرصًا لأداء الامتحانات أكثر من مرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلاب وأولياء الأمور خلال مرحلة الثانوية.

وأكد أن فلسفة النظام الجديد تستهدف تقليل ارتباط مستقبل الطالب بفرصة امتحانية واحدة، وإتاحة فرص أكبر لتحسين النتائج.

امتحانات البكالوريا من كتب الوزارة

وكشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن امتحانات البكالوريا ستكون من كتب الوزارة والنماذج الاسترشادية، مؤكدًا أن المناهج الخاصة بالنظام الجديد حصلت على اعتماد مؤسسة البكالوريا الدولية التعليمية.

تدريب المعلمين على النظام الجديد

وأوضح شادي زلطة أن الوزارة بدأت تدريب المعلمين على المناهج الخاصة بنظام البكالوريا قبل نحو شهرين، بهدف إعدادهم للتعامل مع طبيعة المناهج وآليات التدريس والتقييم الجديدة.

وأكد أن تأهيل المعلمين يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح تطبيق النظام الجديد وتحقيق أهدافه التعليمية.

حوكمة المصروفات المدرسية

وأشار زلطة إلى وجود توجيهات مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية، بما يضمن ضبط آليات تحصيل المصروفات وحماية حقوق أولياء الأمور.

البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن تطوير التعليم

من جانبه، أكد أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم، أن البرمجة والذكاء الاصطناعي يمثلان لغة العصر، مشيرًا إلى إدخالهما ضمن المناهج الدراسية في إطار تطوير منظومة التعليم.

وأوضح أن المرحلة الثانوية لم تشهد تطويرًا جوهريًا على مدار نحو أربعة عقود، وأن نظام البكالوريا يأتي ضمن خطة تطوير هذه المرحلة.

من الحفظ النظري إلى مهارات سوق العمل

وأشار مساعد وزير التربية والتعليم إلى أن فلسفة البكالوريا تستهدف الانتقال من المناهج التي تعتمد بصورة أكبر على الجانب النظري إلى مناهج ترتبط بالواقع وسوق العمل والحياة اليومية.

وأوضح أن المناهج تتضمن أمثلة من الحياة الواقعية تساعد الطالب على فهم واستيعاب المحتوى بصورة أفضل، بما يجعل التعليم أكثر مواكبة للتطورات ومتطلبات العصر.