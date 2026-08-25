«أعلى من المعدل بـ 4 درجات».. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة والحرارة المحسوسة تتجاوز 40

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية "إن شهر أغسطس لايزال مصرا على ترك بصمته الحرارية ويرفض أن يرحل بهدوء ، وكأنه قرر أن يذكر الجميع بأنه كان صيفا بكل ما تعنيه الكلمة".



وأضافت شاكر "أن شهر أغسطس الحالي يعد الأعلى في درجات الحرارة قياسا بالمعدلات الصيفية الطبيعية لهذا التوقيت من السنة ؛ وذلك بمقدار زيادة تتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات".

حالة الطقس اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد القادم

واستعرضت مدير مركز الاستشعار عن بعد حالة الطقس اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد القادم ، حيث حذرت من كثافة الشبورة المائية اليوم خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، مع احتمال انخفاض الرؤية وصولا للضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأكدت شاكر على استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الفترة المذكورة ؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر ، وشديد الحرارة رطب نهارا، وحار رطب على السواحل الشمالية ، بينما يكون مائلا للحرارة رطبا ليلا..مشيرة إلى أن مستويات الرطوبة المرتفعة تتسبب في زيادة الإحساس بفرط الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 و4 درجات مئوية عن المعلن في الظل مع استمرار نشاط الرياح مساء لتلطيف الأجواء في بعض المناطق المكشوفة.

وأفادت بأن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستتراوح خلال الفترة المذكورة ما بين 37 و36 والمحسوسة ما بين 38 و39 درجة مئوية فيما تبلغ العظمى في السواحل الشمالية ما بين 30 و32 درجة والمحسوسة من 34 إلى 36 درجة بينما تتراوح بشمال الصعيد بين 37 و39 درجة والمحسوسة بين 39 و41 درجة فيما تسجل أعلى معدلاتها بجنوب الصعيد حيث تتراوح العظمى ما بين 42 و43 درجة مئوية والمحسوسة من 43 إلى 44 درجة.

ونبهت إلى أن الرطوبة سوف تتراوح ليلا بين 80% - 85% على القاهرة والوجه البحري ، و90% - 95% على السواحل الشمالية ، و60% - 66% على شمال الصعيد فيما تتراوح ما بين 30% - 35% بجنوب الصعيد.