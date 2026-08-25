قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخول الدفعة 264 من شاحنات المساعدات إلي الفلسطينيين بقطاع غزة
مصر تتجاوز إسبانيا وفرنسا وكرواتيا وصربيا في ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محافظ البحر الأحمر يسلم عقود ومفاتيح 52 وحدة سكنية كاملة التشطيب للأرامل والمطلقات
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
8 شهداء جدد..قوات الاحتلال تواصل مجازها ضد الفلسطينيين
بعد تراجعها بأكثر من 2%.. أسعار النفط ترتفع مرة أخرى
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026
24 مصابًا في حادث تصادم سيارة عمال وسيارة ملاكي بالإسماعيلية
15 % في سبتمبر.. هل تطبق زيادة الإيجار القديم على المحلات؟
إصابة 41 شخصا وتضرر 300 منزل جراء إعصار ضرب جنوب غرب فرنسا
فضل الصلاة على النبي يوم المولد النبوي.. معجزات ربانية هتغير حياتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«أعلى من المعدل بـ 4 درجات».. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة والحرارة المحسوسة تتجاوز 40

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية "إن شهر أغسطس لايزال مصرا على ترك بصمته الحرارية ويرفض أن يرحل بهدوء ، وكأنه قرر أن يذكر الجميع بأنه كان صيفا بكل ما تعنيه الكلمة".


وأضافت شاكر  "أن شهر أغسطس الحالي يعد الأعلى في درجات الحرارة قياسا بالمعدلات الصيفية الطبيعية لهذا التوقيت من السنة ؛ وذلك بمقدار زيادة تتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات".

حالة الطقس اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد القادم

واستعرضت مدير مركز الاستشعار عن بعد حالة الطقس اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد القادم ، حيث حذرت من كثافة الشبورة المائية اليوم خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، مع احتمال انخفاض الرؤية وصولا للضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأكدت شاكر على استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الفترة المذكورة ؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر ، وشديد الحرارة رطب نهارا، وحار رطب على السواحل الشمالية ، بينما يكون مائلا للحرارة رطبا ليلا..مشيرة إلى أن مستويات الرطوبة المرتفعة تتسبب في زيادة الإحساس بفرط الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 و4 درجات مئوية عن المعلن في الظل مع استمرار نشاط الرياح مساء لتلطيف الأجواء في بعض المناطق المكشوفة.

وأفادت بأن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستتراوح خلال الفترة المذكورة ما بين 37 و36 والمحسوسة ما بين 38 و39 درجة مئوية فيما تبلغ العظمى في السواحل الشمالية ما بين 30 و32 درجة والمحسوسة من 34 إلى 36 درجة بينما تتراوح بشمال الصعيد بين 37 و39 درجة والمحسوسة بين 39 و41 درجة فيما تسجل أعلى معدلاتها بجنوب الصعيد حيث تتراوح العظمى ما بين 42 و43 درجة مئوية والمحسوسة من 43 إلى 44 درجة.

ونبهت إلى أن الرطوبة سوف تتراوح ليلا بين 80% - 85% على القاهرة والوجه البحري ، و90% - 95% على السواحل الشمالية ، و60% - 66% على شمال الصعيد فيما تتراوح ما بين 30% - 35% بجنوب الصعيد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية أغسطس درجات الحرارة استمرار ارتفاع درجات الحرارة فرط الحرارة درجات الحرارة العظمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يفاجئ المصريين بقفزة جديدة.. ارتفع 5480 جنيها مرة واحدة

الضحية

استدرجاه بحجة شراء سيارته .. تفاصيل مقتل سائق سفاري ودفن جثمانه بالصحراء في الفيوم

مشاجرة

واقعة "السوبليكس".. تفاصيل تدخل سيدة للدفاع عن زوجها خلال مشاجرة بالقليوبية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

شريف عامر

حقيقة استبعاد الإعلامى شريف عامر من القيد بنقابة الصحفيين.. خاص

شواطئ حيفا

عينات مياه البحر تثير الرعب.. طوارئ في إسرائيل ومنع السباحة بشواطئ حيفا

الكهرباء

الحبس والغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفات الكهرباء وسرقة التيار

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

ترشيحاتنا

النائب سعيد العماري

نائب يكشف تفاصيل إنشاء مدرسة متخصصة للمياه بسيناء

محمد أبو العلا

العربي الناصري: توجيهات الرئيس السيسي في واقعة «جلوبال» انتصار لحقوق المواطن

مجلس النواب

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن واقعة مدرسة جلوبال تؤكد أن حماية المواطنين أولوية

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..

جلسة تصوير كاملة لابنة ليلى زاهر وهشام جمال بعد استقبالها.. تعرف على اسمها

ابنة ليلي احمد زاهر
ابنة ليلي احمد زاهر
ابنة ليلي احمد زاهر

الصين تطلق أوسع حملة استدعاء للسيارات .. تحديثات برمجية بسبب مقابض الأبواب

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد