بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

طمأنت الصحفية آية ياسر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي، بعد ساعات من نشرها استغاثة، حيث أكدت أنها بخير متوجهة الشكر لشرطة النجدة.

​وأوضحت "آية" في منشورها: «بطمنكم يا جماعة الحمد لله أنا بخير، جت قوة من شرطة النجدة وأخدونا قسم شرطة الطالبية وعملنا محضر عدم تعرض، وأنا مع أهلي دلوقت».

أثارت الصحفية آية ياسر، حالة من القلق بعد نشرها رسالة غامضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها: «حد يلحقني.. جوزي هيموتني»، وسط تعليقات من متابعين أفادت بتعرضها لتهديدات بالقتل، فيما ذكر متابعون أن قوات النجدة في طريقها إلى عنوانها بمنطقة الطالبية التابعة للهرم في الجيزة.

وتداولت التعليقات تفاصيل عن الواقعة، وسط مطالبات بسرعة التدخل لحماية الصحفية والتحقق من حقيقة التهديدات، خاصة مع حديثها عن خشيتها من تعرضها للأذى على يد زوجها. ويُنتظر الوقوف على ملابسات الواقعة من خلال الجهات المختصة.