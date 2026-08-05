وزير العدل يجري زيارة مفاجئة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للوقوف على انتظام العمل ومراجعة الإجراءات التنظيمية

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل بالمحاكم، زيارة مفاجئة إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، يرافقه عدد من مساعدي الوزير، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل، ومراجعة منظومة التأمين، والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية المعمول بها.



واستهل وزير العدل الزيارة بتفقد عدد من الإدارات والمكاتب الأمامية وقاعات الجلسات، وراجع آليات تنظيم دخول المترددين، وإجراءات التأمين والرقابة داخل المحكمة، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للتواجد داخل المبنى وقاعات الجلسات، بما يكفل الحفاظ على هيبة القضاء وصون مقار العدالة.

كما عقد اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي المحكمة، استعرض خلاله منظومة العمل والإجراءات المتبعة، ووجه بإعادة مراجعة جميع التدابير التنظيمية والأمنية، والتأكد من التطبيق الحاسم لما ورد بالكتاب الدوري الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسد أي ثغرات قد تؤثر على الانضباط أو تمس بحرمة مقار المحاكم.

وأكد وزير العدل أن الحفاظ على هيبة القضاء وتأمين دور العدالة مسؤولية لا تقبل التهاون أو التقصير، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي إخلال بالإجراءات المنظمة للعمل داخل المحاكم، مشددًا على ضرورة التطبيق الدقيق لضوابط دخول المحاكم والتواجد داخل قاعات الجلسات، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة بما يضمن توفير بيئة قضائية آمنة، ويحافظ على حسن سير العدالة.

وفي ختام الزيارة، شدد وزير العدل على استمرار أعمال المتابعة والتفتيش الميداني المفاجئ على مختلف المحاكم، مع موافاة الوزارة بنتائج مراجعة الإجراءات بصورة دورية، واتخاذ ما يلزم فورًا حيال أي ملاحظات أو أوجه قصور، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويرسخ كفاءة منظومة العدالة.