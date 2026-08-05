مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

أثار الأمريكي بن هاربورغ، مالك نادي الخلود السعودي، الجدل بتعليق لاذع على انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي، بعد إعلان التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وجاء تعليق هاربورغ ردًا على منشور للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، حيث كتب: “لقد ذهب إلى الدوري المناسب.. الدوري السعودي للمحترفين ليس المكان المناسب لقضاء عطلة التقاعد”، في رسالة اعتبرها كثيرون انتقادًا مباشرًا لصلاح واختياراته.

https://x.com/fabrizior0naldo/status/2084634809603658017?s=46



وأثار تعليق مالك نادي الخلود حالة من الجدل بين الجماهير، خاصة أنه جاء في بعد ارتباط اسم صلاح بالدوري السعودي خلال الأشهر الماضية، قبل أن يحسم قراره بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي.