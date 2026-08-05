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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يشارك في اجتماع ثلاثي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس

خلال اللقاء
خلال اللقاء
فرناس حفظي

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، اجتماعاً لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، يوم الأربعاء ٥ أغسطس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأكد الوزير عبد العاطي، خلال الاجتماع الأهمية البالغة لآلية التعاون الثلاثي باعتبارها إطاراً مهماً لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم العمل العربي المشترك، مشيراً إلى ما تتيحه من فرص للاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها الدول الثلاث بما يحقق مصالح شعوبها. 

وشدد على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية لقادة الدول الثلاث إلى مشروعات عملية في مجالات البنية التحتية والتجارة والصناعة والطاقة والربط الكهربائي والزراعة والنقل، مع أهمية تنفيذ مخرجات اللجان الفنية المنبثقة عن الآلية بما يعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية.

كما تناول الوزراء عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الوزير عبد العاطي، على التزام مصر بمواصلة دعم مسار آلية التعاون الثلاثي، بما يسهم في تعزيز التعاون بين مصر والأردن والعراق، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وزير الخارجية والتعاون الدولي العراق عمّان التكامل الإقليمي العمل العربي المشترك

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