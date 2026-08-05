الجزائر: مخططات الاحتلال تستهدف تقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالجزائر، أن القدس تتعرض لانتهاكات صارخة، وأن هناك عملًا على تغيير تركيبتها السكانية، من خلال فرض واقع جديد على الأرض.

وأوضح عطاف ، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن القدس بمشاركة السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي ، أن بلاده ترى أن حماية القدس تستلزم تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي، لمنع تغيير ما يحدث في المدينة، ومواصلة العمل دون نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس.

وأشار إلى أن مخططات الاحتلال تستهدف تقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الرموز الدينية، والوجود الفلسطيني في المدينة.

وأوضح أن المرحلة التي تمر بها القدس تعتبر مرحلة دقيقة ومفصلية، وهي اختبار حقيقي لقدرتنا على العمل العربي.

وأكد السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس.



وأضاف أن المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها القدس والمسجد الأقصى تتطلب تحركا عاجلا، وأن مخطط إسرائيلي في القدس لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تثبيت واقع جديد في القدس، ونحن بحاجة إلى برنامج شامل لدعم صمود المقدسيين في مواجهة مخططات الاحتلال.

وتابع: ندعو إلى تحركات دولية عاجلة لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية بالقدس.