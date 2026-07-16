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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لقاء رفيع المستوى يجمع أبو مازن والأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو مازن يلتقي نبيل فهمي
أبو مازن يلتقي نبيل فهمي
الديب أبوعلي

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس بالرئيس محمود عباس (أبومازن) رئيس دولة فلسطين، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن فهمي حرص خلال اللقاء على الاعراب عن تقديره الكبير لدور أبومازن في المشروع الوطني الفلسطيني ولقيادته لفلسطين في هذه اللحظة الدقيقة وتحت ضغوط متزايدة.

وشدد فهمي في حديثه مع أبومازن على دعم الجامعة العربية لدولة فلسطين، معتبرا ان تعزيز صمود الدولة والشعب أولوية مهمة في المرحلة الحالية.

وأكد فهمي، أن الاحتلال يسعى إلى تدمير  أي  أفق لحل الدولتين، وأن حكومة المستوطنين الإسرائيلية تستهدف تحقيق ضم الضفة عمليا عبر تكثيف الاستيطان والتهجير والتشريد وحصار المدن الفلسطينية وعزلها، وإطلاق يد إرهاب المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الشعب الفلسطيني تحت بصر دولة الاحتلال وبحمايتها وتشجيع منها، مشدداً على أن التصدي لهذه المخططات الخطيرة والمرفوضة هو مسئولية عربية، وواجب على كل المدافعين عن حل الدولتين عبر العالم.

حكومة المستوطنين الإسرائيلية 

وأضاف المتحدث، أن نبيل فهمي استمع باهتمام لرؤية الرئيس الفلسطيني لأولويات المرحلة الحالية، وسبل التحرك على الساحة الدولية لمحاصرة دولة الاحتلال واغتنام التأييد الكبير لقضية فلسطين لدى الرأي العام العالمي، مؤكداً ضرورة التركيز على الأجيال الجديدة التي تشكلت رؤيتها على وقع الفظائع التي يرتكبها الاحتلال.

وشدد فهمي على أن دعم فلسطين - شعبا وحكومة- لا يجب أن يكون مجرد شعار، لافتا إلى الضغوط المالية الشديدة التي تعانيها السلطة الفلسطينية جراء استيلاء إسرائيل على أموال الضرائب، مؤكداً أهمية دعم موازنة السلطة لتعويض العجز المتزايد.

ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام للجامعة تأكيده أن فلسطين ستظل قضية مركزية لدى الجامعة، وأن المرحلة القادمة تقتضي عملا جادا من أجل توحيد الموقف الفلسطيني، ورحب في هذا الخصوص بالإعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية في شهر نوفمبر القادم.

وأوضح المتحدث أن فهمي حرص على الاستماع لرؤية الرئيس أبومازن حول تطورات الوضع في غزة، وأنه أكد على أهمية ومحورية دور السلطة الفلسطينية في أية ترتيبات يجري العمل عليها، باعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية التي نتطلع لتجسيدها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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