يورونيوز: كوشنر يدعو إلى تغيير جذري لآلية توزيع المساعدات في غزة

كشفت شبكة "يورونيوز"، نقلاً عن مصادر حضرت اجتماعاً مغلقاً في بروكسل، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا إلى إجراء تغيير جذري في آلية تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، في توجه يبتعد عن النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة.

وأفادت الشبكة بأن كوشنر أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع وزراء أوروبيين وعرب، أُعلن خلاله عن حزمة مساعدات تقارب قيمتها 900 مليون يورو لدعم جهود التعافي في قطاع غزة.

وبحسب مصادر مطلعة على فحوى الاجتماع تحدثت إلى "يورونيوز"، انتقد كوشنر المبادرات الحالية لتقديم المساعدات إلى غزة، داعياً إلى تغيير جذري في النهج المتبع من أجل "تغيير الوضع".

وأضافت الشبكة أن كوشنر لم يذكر صراحةً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلا أن تصريحاته فُهمت على أنها تؤيد تهميش دور الوكالة، وهو موقف قد يضعه في تعارض مع الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أكبر مانح لـ"الأونروا".