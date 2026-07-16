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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

طبيب منتخب السنغال
طبيب منتخب السنغال

أثار رئيس الاتحاد السنغالي حالة كبيرة من الجدل بعدما زعم أن طبيب أسود التيرانجا الدكتور عبد الرحمن ألفريد، متخصص في النساء والتوليد.

وأوضح عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أن الطبيب الذي تولى رئاسة الجهاز الطبي للمنتخب طوال نحو عشر سنوات لم يكن متخصصًا في الطب الرياضي، وإنما في أمراض النساء والتوليد، وهو ما أثار حالة من الدهشة والاستياء داخل الاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد أن الطبيب لم يكن يمتلك التأهيل الأكاديمي المناسب للإشراف على الحالة الصحية للاعبي المنتخب، مشيرًا إلى أن هذه الحقيقة لم تكن معروفة بالشكل الكافي إلا بعد إجراء التدقيق الداخلي.

كشفت وثائق وسجلات رسمية أن الدكتور عبد الرحمن ألفريد، الطبيب الرئيسي لمنتخب السنغال الأول، مسجل في جدول المجلس الوطني للأطباء في السنغال لعام 2025 بتخصص طب الرياضة، وذلك خلافًا للتصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد السنغالي، التي زعم فيها أن طبيب المنتخب متخصص في النساء والتوليد.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: 

طبيب منتخب السنغال بالمونديال طبيب منتخب السنغال منتخب السنغال

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