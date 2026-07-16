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تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة بتليجرام بعد توزيعها باللجان
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة بتليجرام بعد توزيعها باللجان

جروبات الغش
جروبات الغش
ياسمين بدوي

نشرت جروبات شاومينج للغش على تطبيق تليجرام صورا قيل أنها تخص أسئلة وإجابات امتحان الرياضة التطبيقية ثانوية عامة 2026 ، بعد 50 دقيقة من توزيعخ بلجان الثانوية العامة 2026 

ومن جانبها تقوم الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة على جروبات شاومينج للغش على تليجرام ، للتحقق من علاقتها بالامتحان ، وتحديد هوية ومكان مصورها وناشرها في حال ثبوت صحتها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وبدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة 2026 النظام الجديد آداء امتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي 

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد شعبة علمي علوم ، يستمر امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 وامتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدة 3 ساعات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، بينما يستمر زمن امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 من 9 صباحا لـ 11 صباحا .  

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 ، مؤكدة ما يلي :

  • امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 : إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالا 
  • امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 يشمل 2 سؤال مقالي + 44 سؤالا اختيار من متعدد 
  • امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 : الدرجة الكلية من  60  ( 56 درجة على أسئلة الإختيار من متعدد + 4 درجات للمقالي )

أما عن مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 النظام الجديد فهي كما يلي :

  • امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 يشمل 20 سؤالا
  • يضم امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 عدد 2 مقالي + 18 اختياراً من متعدد )
  •  الدرجة الكلية في امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 : من 30  (26 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد + 4 درجات للمقالي )

وبشأن مواصفات امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 فتتمثل فيما يلي :

  • امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 يتكون من 35 سؤالاً 
  • امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 يضم  2 سؤال مقالي + 33 سؤال اختيار من متعدد )
  • امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 درجته الكلية من 60 تنقسم إلى ( 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد + 4 درجات للمقالي)
جروبات شاومينج امتحان الرياضة التطبيقية ثانوية عامة 2026 الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة

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