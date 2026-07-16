مجمع البحوث الإسلامية يطلق أول ملتقى توعوي للقطاع الطبي..اليوم

ينظم مجمع البحوث الإسلامية اليوم الخميس أول ملتقى توعوي موجه للعاملين في القطاع الطبي، وذلك داخل مستشفى الزهراء الجامعي، بالتعاون مع كلية طب البنات بجامعة الأزهر في القاهرة، تحت عنوان “التأصيل المقاصدي للعلاج ورسالة الطبيب”، في إطار جهود تعزيز الوعي الصحي وربط الجوانب الشرعية بالممارسة الطبية.

ويُعقد هذا الملتقى برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور أيمن عبد الغني القائم بأعمال وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، إلى جانب الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن فعاليات برنامج “منبر الوعي” الذي تنفذه اللجنة العليا لشؤون الدعوة بالمجمع، والذي يستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز دور الأزهر في بناء الإنسان، إلى جانب توسيع جسور التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها المتنوعة.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المحاضرات يقدمها الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن يحيى الأمين العام المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة، إلى جانب الدكتورة إيمان الشال عميدة كلية طب البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة ورئيسة مجلس إدارة مستشفى الزهراء الجامعي، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والطالبات.

ويهدف هذا الحدث إلى نشر الثقافة الصحية، وتسليط الضوء على المقاصد الشرعية المرتبطة بالعلاج، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على النفس والعقل كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى إبراز الدور الإنساني والمهني للطبيب في رعاية المرضى وخدمة المجتمع.

كما يسعى الملتقى إلى تحقيق التكامل بين العلوم الطبية والتأصيل الشرعي، بما يسهم في تقديم نموذج متوازن يجمع بين العلم والدين، ويعزز من دور المؤسسات الدينية والطبية في دعم التنمية المجتمعية.