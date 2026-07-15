الكرة دوارة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور بسبب تجاهل بعض نجوم المنتخب بعد كأس العالم

علق الإعلامي خالد الغندور على حالة الاهتمام الإعلامي بنجوم منتخب مصر عقب مشاركتهم التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف بالثبات وأن الأضواء تنتقل سريعًا من لاعب إلى آخر.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع فيسبوك:"كل برامج مصر الشهيرة دفعت ملايين لاستضافة نجوم كأس العالم من المدير الفني للاعبين المؤثرين في الفريق، وسبحان الله هناك لاعبين كانوا نجومًا من سنة مضت وكانت البرامج تسعى لاستضافتهم بأي سعر، وبعد كأس العالم لم يسعَ أحد لاستضافتهم، وده يعرفك على طول إن الكرة دوارة."

وجاءت تصريحات الغندور في أعقاب الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعدما نجح في تقديم مستويات مميزة ولفت أنظار الجماهير والإعلام، ما جعل عددًا من لاعبي المنتخب والجهاز الفني محط اهتمام واسع من البرامج التلفزيونية المختلفة.

وكان منتخب مصر قد أنهى مشواره في البطولة عند دور الـ16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إشادة كبيرة بالأداء الذي قدمه الفراعنة، رغم وداع المنافسات.

وفي إطار تكريم هذا الإنجاز، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، تقديرًا لما قدموه خلال البطولة، في مشهد عكس حالة الفخر بما حققه المنتخب على الساحة العالمية.