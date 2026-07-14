كأس العالم | منشور مثير من خالد الغندور .. وجائرة لصاحب التوقع الصحيح

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب دالاس الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، في أولى مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

و شارك إلاعلامي خالد الغندور توقعه عبر فيسبوك كاتبا:توقعاتي فوز فرنسا علي اسبانيا و إنجلترا علي الأرجنتين يا تري انت توقعك إيه و الجائزة فانلة المنتخب الفائز في المباراة لصاحب التوقيع الصحيح.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقلها شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قنواتها المخصصة لتغطية البطولة.

فرنسا تبحث عن مواصلة الحلم

يدخل المنتخب الفرنسي المواجهة بعد مشوار قوي في البطولة، إذ تصدر المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، عقب الفوز على السنغال (3-1)، والعراق (3-0)، والنرويج (4-1).

وفي الأدوار الإقصائية، تخطى "الديوك" منتخب السويد بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ثم فاز على باراجواي بهدف دون رد في ثمن النهائي، قبل أن يحسم مواجهة المغرب في ربع النهائي بثنائية نظيفة.

إسبانيا تسعى لبلوغ النهائي

في المقابل، تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، إثر التعادل مع الرأس الأخضر دون أهداف، ثم الفوز على السعودية (4-0) وأوروجواي (1-0).

وواصل "لاروخا" نتائجه المميزة في الأدوار الإقصائية، بعدما أطاح بالنمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ثم أقصى البرتغال بهدف قاتل لميكيل ميرينو في ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز بلجيكا بنتيجة (2-1) في ربع النهائي.