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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الليلة.. موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في كأس العالم

فرنسا وإسبانيا
فرنسا وإسبانيا
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب دالاس الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، في أولى مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقلها شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قنواتها المخصصة لتغطية البطولة.

فرنسا تبحث عن مواصلة الحلم

يدخل المنتخب الفرنسي المواجهة بعد مشوار قوي في البطولة، إذ تصدر المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، عقب الفوز على السنغال (3-1)، والعراق (3-0)، والنرويج (4-1).

وفي الأدوار الإقصائية، تخطى "الديوك" منتخب السويد بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ثم فاز على باراجواي بهدف دون رد في ثمن النهائي، قبل أن يحسم مواجهة المغرب في ربع النهائي بثنائية نظيفة.

إسبانيا تسعى لبلوغ النهائي

في المقابل، تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، إثر التعادل مع الرأس الأخضر دون أهداف، ثم الفوز على السعودية (4-0) وأوروجواي (1-0).

وواصل "لاروخا" نتائجه المميزة في الأدوار الإقصائية، بعدما أطاح بالنمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ثم أقصى البرتغال بهدف قاتل لميكيل ميرينو في ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز بلجيكا بنتيجة (2-1) في ربع النهائي.

بطاقة النهائي على المحك

ويتطلع المنتخبان إلى حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه قمة دالاس.

ملعب دالاس كأس العالم 2026 إسبانيا فرنسا

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