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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

صبري نخنوخ
صبري نخنوخ
رامي المهدي
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قبل ساعات من بدء أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ وآخرين أمام محكمة جنايات القاهرة، يواصل صدى البلد نشر، نص أقوال رجل الأعمال صبري نخنوخ أمام جهات التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام معرض سيارات التجمع»، والتي كشف خلالها موقفه من الاتهامات الموجهة إليه، ورده على ما نُسب إليه بشأن التهديد واستعراض القوة والتعدي على صاحب المعرض، في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرون، والمتعلقة باقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، عن تفاصيل جديدة في أقوال المتهمين والمجني عليهم، إلى جانب ما أسفرت عنه التحريات وفحص كاميرات المراقبة.

وخلال استجوابه، نفى صبري نخنوخ جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن ما أثير بشأن تخريب محتويات معرض السيارات أو التعدي على المجني عليهم «لم يحدث».

وأقر نخنوخ بإرسال رسالة عبر تطبيق "واتساب" إلى مالك المعرض للمطالبة برد مبلغ مالي قدره 70 مليون جنيه، لكنه نفى أن تكون الرسالة تضمنت تهديدًا، مؤكدًا أنها جاءت للمطالبة بحقوق مالية يعتقد أنها مستحقة له.

كما أنكر اتهامات تعمد إزعاج المجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفض الاتهامات الخاصة بسب عدد من المجني عليهم، مشيرًا إلى أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «فالكون» للأمن والحراسة، وأن الخلاف مع صاحب المعرض بدأ بسبب اتفاق يتعلق بالحصول على سيارتين مقابل شاليه.

وكشفت تحريات الشرطة أن كاميرات المراقبة رصدت وصول المتهمين إلى موقع الواقعة على متن ثلاث سيارات، قبل أن تنشب مشادات واشتباكات بالأيدي داخل المعرض، فيما تمركز بعض المتهمين خارجه لمنع تدخل المواطنين.

وأضافت التحقيقات أن قوة الضبط عثرت، أثناء تنفيذ إذن تفتيش مسكن صبري نخنوخ، على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمعرض، والذي سبق الإبلاغ عن الاستيلاء عليه، وكان في حالة تحطم.

صبري نخنوخ رجل الأعمال صبري نخنوخ معرض سيارات التجمع التجمع

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