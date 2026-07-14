هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟.. أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

قد تكتشفين قبل تحضير الكيك أن البيض غير متوفر، أو ربما ترغبين في إعداد وصفة تناسب من يعانون من حساسية البيض أو يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا. والخبر السار هو أن هناك بدائل عديدة يمكن استخدامها، لكن اختيار البديل المناسب يعتمد على نوع الكيك والنتيجة التي ترغبين في الحصول عليها، للشيف رباب العمدة.

لماذا يضاف البيض إلى الكيك؟

كيك

يلعب البيض أكثر من دور في الوصفة، فهو يساعد على:

ربط المكونات معًا.

منح الكيك قوامًا هشًا.

الاحتفاظ بالرطوبة.

المساهمة في ارتفاع الكيك أثناء الخبز.

لذلك فإن البديل المثالي هو الذي يعوض واحدة أو أكثر من هذه الوظائف.

1- الزبادي

يعد الزبادي من أفضل البدائل لأنه يمنح الكيك طراوة ورطوبة.

البديل:

ربع كوب زبادي = بيضة واحدة.

أفضل استخدام: الكيك العادي والكيك بالشوكولاتة.

2- مهروس الموز

الموز الناضج يربط المكونات ويمنح الكيك قوامًا طريًا.

البديل:

نصف موزة مهروسة = بيضة واحدة.

نصف موزة مهروسة = بيضة واحدة. النتيجة: كيك رطب مع نكهة موز خفيفة، لذا يناسب كيك الموز أو الشوكولاتة أكثر من الكيك بالفانيليا.

3- صوص التفاح

من أشهر البدائل في المخبوزات.

البديل:

ربع كوب صوص تفاح غير محلى = بيضة واحدة.

ربع كوب صوص تفاح غير محلى = بيضة واحدة. النتيجة: كيك طري مع تأثير بسيط جدًا على النكهة.

4- بذور الكتان المطحونة

تعرف باسم بيضة الكتان.

الطريقة:

اخلطي ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة مع 3 ملاعق كبيرة ماء، واتركيها 10 دقائق حتى يصبح الخليط هلاميًا.

اخلطي ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة مع 3 ملاعق كبيرة ماء، واتركيها 10 دقائق حتى يصبح الخليط هلاميًا. النتيجة: مناسبة للكيك والبراونيز، لكنها قد تضيف نقاطًا بنية صغيرة إلى الخليط.

5- بذور الشيا

تستخدم بالطريقة نفسها تقريبًا.

البديل:

ملعقة كبيرة شيا + 3 ملاعق كبيرة ماء = بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة شيا + 3 ملاعق كبيرة ماء = بيضة واحدة. وتمنح قوامًا متماسكًا مع قيمة غذائية مرتفعة.

6- الخل مع بيكربونات الصوديوم

هذا البديل يساعد على رفع الكيك.

البديل:

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم + ملعقة كبيرة خل أبيض أو خل تفاح = بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم + ملعقة كبيرة خل أبيض أو خل تفاح = بيضة واحدة. ويعد مناسبًا للكيك الإسفنجي لأنه يمنح قوامًا خفيفًا.

7- اللبن الرائب

يمكن استخدام اللبن الرائب كبديل في بعض الوصفات.

البديل:

ربع كوب لبن رائب = بيضة واحدة.

ربع كوب لبن رائب = بيضة واحدة. ويمنح الكيك نعومة ورطوبة.

8- التوفو الحريري

يستخدم كثيرًا في الحلويات النباتية.

البديل:

ربع كوب توفو مهروس = بيضة واحدة.

ربع كوب توفو مهروس = بيضة واحدة. ويمنح قوامًا كثيفًا نسبيًا، لذا يناسب التشيز كيك والبراونيز أكثر من الكيك الإسفنجي.

هل تعطي البدائل نفس النتيجة؟

ليس دائمًا. فالبيض يساهم في التماسك والانتفاخ واللون، لذلك قد يختلف القوام قليلًا حسب البديل المستخدم.

بشكل عام:

إذا أردتِ كيكًا رطبًا، فالزبادي أو صوص التفاح من أفضل الخيارات.

إذا كان الهدف كيكًا هشًا وخفيفًا، فقد ينجح استخدام الخل مع بيكربونات الصوديوم في الوصفات المناسبة.

إذا كنتِ تفضلين بدائل نباتية، فبذور الكتان أو الشيا خيارات جيدة.

أخطاء يجب تجنبها